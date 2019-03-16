Новая переписка в скандале по оборонке в Украине: НАБУ выступило с опровержением

Национальное антикоррупционное бюро не располагает материалами уголовного дела о причастности к коррупции в оборонной сфере экс-первого заместителя СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, которые якобы ГПУ передала еще в 2017 году.

Такой была реакция ведомства на новую переписку, которую накануне опубликовало издание "Цензор.нет". "Каждый может убедиться в этом своими глазами, просмотрев все 87 страниц. Ни одного упоминания фамилии "Гладковский" или его сына в ней нет. Также нет никаких конкретных данных об участии субъектов переписки в коррупционных сделках, связанных с предприятиями ГК "Укроборонпром", — сказано в заявлении.

Отмечается, что из того, что представлено публике, сделать вывод о причастности указанных лиц к махинациям в "оборонке" невозможно. Это якобы можно было бы сделать, если бы Генпрокуратура ГПУ и Военная прокуратура передали в НАБУ все материалы. Почему этого не сделано, детективам непонятно.

ТСН

Что же касается обнародованных 87 страниц, то, отмечают в НАБУ, в основном там идет речь об уголовных делах, в которых фигурируют два нардепа.

"Общая сумма установленных убытков — 1,5 млрд грн. Расследование большинства дел завершено. К ответственности привлечено 15 человек. Это – должностные лица компаний, аффилированных с народными депутатами и приближенные к ним лица. В отношении 2 лиц, в суд направлено обвинительные акты в отношении 5 – досудебное расследование завершено, и после ознакомления стороны защиты с материалами дело направят в суд. Кроме того, детективы НАБУ еще в прошлом году подготовили и направили в САП проект представления на снятие неприкосновенности с одного из народных депутатов", — сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL:

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