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Новая катастрофа в Крыму: найдены десятки мертвых дельфинов

1.3тЧитать материал на украинском

В оккупированном Крыму на побережье поселка Кача обнаружены 20 мертвых дельфинов.

Как передает "Газета.ру", об этом сообщили сотрудники центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море".

"...на всех телах, не достигших поздней третьей или четвертой стадии разложения, были отмечены следы попадания в камбальные сети (линейные углубления на кожном покрове и отсеченные лопасти хвостового плавника). Как минимум одно животное было беременным", — сказано в сообщении.

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Также до этого были проверены несколько бухт в центре Севастополя. За один раз там были найдены 12 китообразных с повреждениями, которые свидетельствуют об аналогичной причине смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аннексированном Россией Крыму назрела еще одна катастрофа: в воду сбрасываются канализационные стоки в городе Саки.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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