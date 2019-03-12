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Новая экологическая катастрофа? В Крыму произошло "химическое" ЧП

1.6тЧитать материал на украинском

В аннексированном Крыму произошел новый выброс химических веществ.

Как сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Красноперекопске зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлористого водорода в воздухе.

В частности зафиксировано превышение ПДК в 4,4 раза. Содержание оксида углерода в воздухе Красноперекопска также превысил ПДК в 1,06 раза.

Кроме того, в Армянске повышено содержание вредных веществ в воздухе. Так, содержание оксида углерода превышает ПДК в 1,04 раза, фтористого водорода — в 1,8 раза.

Новая экологическая катастрофа? В Крыму произошло "химическое" ЧП

Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В ночь с 23 на 24 августа 2018 года в районе Армянска и Красноперекопска произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Жители жаловались, что их травят.

  • Химическую катастрофу спровоцировали испарения завода "Крымский Титан" украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

  • Оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из города детей.

  • Вскоре стало известно, что химатака с полуострова добралась и до материковой части Украины.

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