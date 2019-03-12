Новая экологическая катастрофа? В Крыму произошло "химическое" ЧП

В аннексированном Крыму произошел новый выброс химических веществ.

Как сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Красноперекопске зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлористого водорода в воздухе.

В частности зафиксировано превышение ПДК в 4,4 раза. Содержание оксида углерода в воздухе Красноперекопска также превысил ПДК в 1,06 раза.

Кроме того, в Армянске повышено содержание вредных веществ в воздухе. Так, содержание оксида углерода превышает ПДК в 1,04 раза, фтористого водорода — в 1,8 раза.

Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь с 23 на 24 августа 2018 года в районе Армянска и Красноперекопска произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Жители жаловались, что их травят.

Химическую катастрофу спровоцировали испарения завода "Крымский Титан" украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из города детей.

Вскоре стало известно, что химатака с полуострова добралась и до материковой части Украины.

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