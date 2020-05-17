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18 мая • обновлено в 01:39
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Носят ли в ВСУ маски и кто платит за лечение: Наев рассказал о ситуации с COVID-19

3.3т
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В связи с эпидемией COVID-19 украинские военные на передовой также обязаны носить защитные маски.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Военнослужащие, как и все граждане Украины, должны придерживаться карантинных мероприятий", – подчеркнул он.

Наев отметил, что военным в зоне ООС маски нужны также для того, чтобы обезопасить их во время контакта с личным составом других военных частей или с гражданским населением во время посещения мест торговли в населенных пунктах.

"По военным, которые служат на передовых позициях, то они и так находятся в самоизоляции. И применение ими масок там зависит от обстановки", – рассказал генерал-лейтенант.

Наев добавил, что в случае заболевания военнослужащих или работников ВСУ все лечатся и получают помощь за счет государства.

Сергей Наев

Сергей Наев

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Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о 28 случаях заболевания коронавирусом в рядах ВСУ.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Коронавирус
Персона
Сергей Наев
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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