Носят ли в ВСУ маски и кто платит за лечение: Наев рассказал о ситуации с COVID-19

В связи с эпидемией COVID-19 украинские военные на передовой также обязаны носить защитные маски.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Военнослужащие, как и все граждане Украины, должны придерживаться карантинных мероприятий", – подчеркнул он.

Наев отметил, что военным в зоне ООС маски нужны также для того, чтобы обезопасить их во время контакта с личным составом других военных частей или с гражданским населением во время посещения мест торговли в населенных пунктах.

"По военным, которые служат на передовых позициях, то они и так находятся в самоизоляции. И применение ими масок там зависит от обстановки", – рассказал генерал-лейтенант.

Наев добавил, что в случае заболевания военнослужащих или работников ВСУ все лечатся и получают помощь за счет государства.

Сергей Наев Антикор

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о 28 случаях заболевания коронавирусом в рядах ВСУ.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!