Ногой в живот: в школе Запорожья жестоко издевались над детьми

В Запорожье вспыхнул скандал вокруг гимназии №27 "Интеллект" из-за заявления мамы одной из учениц об издевательствах и поборах.

Так, в Facebook-сообществе "Батьки SOS" местная жительница, волонтер Ольга Вовк-Собина написала, что забрала ребенка из этого учебного учреждения и теперь не боится говорить о том, что происходило в 5-Б (теперь 6-Б) классе.

"Безопасность детей = 0. Мою дочь безнаказанно могли бить и травить в прямом смысле слова", – рассказала она.

По словам женщины, в классе было два агрессора, от которых страдало немало детей. Они несколько раз конфликтовали и с ее дочерью.

Иллюстрация ex-Press.by

"Возле школы она с кулака получила в лицо, в школе – с ноги в спину, ногой в живот и по колену. С мамой мальчика проводились разговоры, но безуспешно.

Второй парень на протяжении 4-х дней распылял в лицо моей дочери и других учеников антисептик. Об инциденте, увы, я узнала в тот самый последний день. После того, как дочь спросила у меня, что с ней произошло после школы, описав всю симптоматику приступа астмы (не могла вдохнуть и выдохнуть, панический страх задохнуться). Учитель забрал антисептик и вызвал родителей, только после начала волны возмущений от меня и поддержки других родителей", – написала Вовк-Собина.

Также в гимназии присутствовала принудительная "благотворительность". По словам женщины, даже после объявления о переходе в другую, школу учительница "терроризировала" ребенка, вымогая сдать деньги на ненужный дневник.

"Все это аргументировалось тем, что учитель уже сдала свои деньги. У нас она не спрашивала, хотим мы дневник приобретать или нет", – написала мама бывшей ученицы гимназии.

"На протяжении всего мая с нас и с дочери требовали сдать летние фонды. Нами снова было дано пояснение, что мы не будем дальше у них учиться! Учитель упорно не слышал и требовал.

В итоге, на последнем звонке включилась "тяжелая артиллерия" – на нашего папу начала давить не только классный руководитель, но и завуч. Папе было жутко неудобно перед всеми родителями и детьми, дочери так же. Он сдался и заплатил 210 грн за 3 летних месяца в фонд школы, и это без учета отдельных средств "на ремонт школы" (ежемесячно по 30 грн)", – рассказала женщина.

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно в школе Киева отец одного из учеников обвинил родительский комитет в навязывании добровольных взносов.

Ранее в Киеве вспыхнул скандал из-за поведения учительницы. По словам родителей, педагог отрезала челку девочке и часто унижала детей.

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