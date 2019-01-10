''Ноги покрылись пятнами, есть трещины'': стало известно о критическом состоянии украинского узника Кремля

Украинский политзаключенный Станислав Клых находится в критическом положении – есть предположение, что он болен раком кожи.

Узник Кремля также пожаловался на сильную боль в сердце и почках. Об этом рассказала мать политзаключенного Тамара Клых, передает "Громадське".

"Он расстроен, что в больнице Челябинска его продержали всего 5 дней. Он писал заявление, чтобы его обследовали, ведь болит и сердце, и почки. Но у него взяли анализ мочи и крови, и на четвертый день уже отправили обратно в тюрьму. Никакого диагноза не поставили", – сказала она.

Станислав Клых Скриншот с видео

По ее словам, Станислав также жалуется на проблемы с ногами – они покрылись пятнами, на пятке есть трещины.

Тамара Клых рассказала, что письма политзаключенный не получает, хотя семья пишет ему дважды в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что состояние здоровья украинского политзаключенного Станислава Клыха в российской тюрьме резко ухудшилось.