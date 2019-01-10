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''Ноги покрылись пятнами, есть трещины'': стало известно о критическом состоянии украинского узника Кремля

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Украинский политзаключенный Станислав Клых находится в критическом положении – есть предположение, что он болен раком кожи.

Узник Кремля также пожаловался на сильную боль в сердце и почках. Об этом рассказала мать политзаключенного Тамара Клых, передает "Громадське".

"Он расстроен, что в больнице Челябинска его продержали всего 5 дней. Он писал заявление, чтобы его обследовали, ведь болит и сердце, и почки. Но у него взяли анализ мочи и крови, и на четвертый день уже отправили обратно в тюрьму. Никакого диагноза не поставили", – сказала она.

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Станислав Клых

Станислав Клых

Скриншот с видео

По ее словам, Станислав также жалуется на проблемы с ногами – они покрылись пятнами, на пятке есть трещины.

Тамара Клых рассказала, что письма политзаключенный не получает, хотя семья пишет ему дважды в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что состояние здоровья украинского политзаключенного Станислава Клыха в российской тюрьме резко ухудшилось.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Станислав Клых
Место
Украина
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
После того как в львовском СИЗО на смерть забили добровольца из России пусть скажет спасибо что его не пиз@т
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Куцырь Дмитрий, а схера ли он поехал в чужую страну убивать? Когда едешь убивать - готовься, что могут убить тебя. Этот запроданец Клых никого не убивал, фанатик антимайданов и тд. Если бы он поехал в рашку убивать и к нему было такое отношение то слова бы не сказала
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Это хорошо..это просто прекрасно..скоро сдохнет ..как жил собакой так и помрет
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3
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Andreevski Andrey, жестко ты оцениваешь свою жизнь, пёс
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Шерсть сыпется, отваливается хвост..
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