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''Ногами по голове'': на Кировоградщине дети жестоко избили одноклассника 

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В Кировоградской области школьники избили одноклассника Михаила Хрипту за проигрыш на спортивных соревнованиях.

Одиннадцатилетний парень вернулся домой из школы весь в синяках и крови. Родители отвезли его в больницу. Там выяснилось, что у него сотрясение мозга, пишет "Сегодня".

"У ребенка были на лице синяки, выше виска, по челюсти. Голова была полностью в гематомах. Дотронуться до головы нельзя было", – рассказала мама пострадавшего Марина Хрипта.

Марина Хрипта

Марина Хрипта

Скриншот видео

Михаил Хрипта

Михаил Хрипта

Скриншот видео

В школьном дворе дворник Сергей видел, как били шестиклассника: трое парней ногами били четвертого. Он бросился на помощь.

"И по голове, и по спине, и по бокам. Куда он мог теми ногами попасть с такой жестокостью. У меня все перевернулось. Ну, я побежал, раскидал их", – рассказал он.

Михаил пояснил преподавателям, что его избили одноклассники за то, что из-за него команда проиграла в спортивной эстафете.

"Разборки, кто кому неправильно бросил мяч. Кто не поймал мячик. Эта эмоция немножко успокоилась после урока, но она отразилась негативно во внеурочное время", – отметила классная руководительница Наталья Смелик.

Наталья Смелик

Наталья Смелик

Скриншот видео

Родители Михаила обратились в полицию. По их словам, сына травят в школе не один месяц, не прекратили издеваться даже когда парня выписали из больницы, где он после избиения пробыл две недели.

"Он просто говорит: все, что не сделает – все не так. Все поднимается на смех. То не поймал мяч, то еще что-то. На прошлой неделе мы вынуждены были бросать все дела и ехать забирать его из школы, потому что один из мальчиков ударил его в челюсть ", – вспоминает отец Василий Хрипта.

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При этом педагоги отрицают, что травля школьника продолжается. "Они все время под контролем. Чтобы сказать, что какие-то проявляются негативные эмоции в классе – нет. Учащиеся общаются", – заявила Смелик.

Классная руководительница призналась, что замечала агрессивное отношение детей к однокласснику еще до избиения. Говорит, просила школьников это прекратить, привлекала психолога и сообщала родителям.

Как писал OBOZREVATEL, недавно на Черкасщине школьники зверски избили ребенка. Из-за побоев третьеклассник впал в кому, мальчику уже сделали две операции и удалили селезенку.

Место
Украина
Тег
буллинг
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