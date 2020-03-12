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12 марта • обновлено в 07:23
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Ночью неизвестные сожгли авто главы Государственной экоинспекции

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В ночь на 12 марта неизвестные подожгли автомобиль и.о. председателя Государственной экологической инспекции Егора Фирсова.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Инцидент случился прямо возле дома Фирсова.

"Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит… Видимо, таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции", – отметил чиновник.

Неизвестные сожгли авто главы Государственной экоинспекции

Неизвестные сожгли авто главы Государственной экоинспекции

ФБ Фирсова

Неизвестные сожгли авто главы Государственной экоинспекции

Неизвестные сожгли авто главы Государственной экоинспекции

ФБ Фирсова

Неизвестные сожгли авто главы Государственной экоинспекции

Неизвестные сожгли авто главы Государственной экоинспекции

ФБ Фирсова

Неизвестные сожгли авто главы Государственной экоинспекции

Неизвестные сожгли авто главы Государственной экоинспекции

ФБ Фирсова

"Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ. Если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных "активистов", вроде Татьяны Лампики, то теперь перешли уже к методам откровенного террора", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в поселке Козин Киевской области неизвестные сожгли автомобиль президента Федерации подводного спорта и подводной деятельности Украины Станислава Предко.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Егор Фирсов
Место
Украина
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