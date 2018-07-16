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Опасные хостелы: в Киеве "живой факел" едва не убил пять человек

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Нелегальные хостелы буквально заполонили города Украины. Этот вид бизнеса очень прибылен, потому владельцы подобных "отелей" просто плюют на законодательство, попутно превращая жизнь местных жителей в сущий ад.

Очередной пример - огненное ЧП в Киеве, где в результате акта самосожжения, устроенного одним из постояльцев мини-"отеля", едва не сгорели еще пять человек.

Подробнее - в материале OBOZREVATEL.

Пожар в киевском хостеле

Jenia Radionov: скриншот с видео

Облил себя бензином

Хостел, в котором произошло ЧП, находится в Днепровском районе Киева на улице Кибальчича. Как рассказали жильцы, 34-летний мужчина не заплатил за проживание и работница "отеля" отказалась вернуть ему паспорт.

Тогда мужчина не придумал ничего лучше, как облить себя бензином и поджечь. Огонь в считанные секунды охватил помещение площадью около 100 квадратных метров.

Пожар в хостеле

Jenia Radionov: скриншот с видео

Пожар в хостеле

ГСЧС Киева

В результате люди, находившиеся внутри, чудом успели выскочить из горящего помещения, которое со слов очевидцев "вспыхнуло как спичка".

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГСЧС Киева, травмы получили шесть человек. Медики уточнили, что помимо несостоявшегося самоубийцы, у которого обгорела половина поверхности тела, тяжелые ожоги получила и 31-летняя женщина – 40% ожогов, еще у двоих мужчин были сильно обожжены руки и спина. У остальных пострадавших ожоги не были столь серьезными.

Видео пожара. Осторожно, ненормативная лексика.

Жизнь под угрозой

Начальник пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага сообщила нашим журналистам, в хостеле на Кибальчича в принципе не соблюдались меры пожарной безопасности.

"Повезло, что спасатели быстро сработали, иначе масштаб пожара был бы куда больше", - рассказала она.

По словам Водолаги, помещение хостела находится на втором этаже. Это, по сути, незаконная надстройка.

О том, кто дал право на строительство помещения и почему его не демонтировали – вопрос к правоохранителям и профильным службам.

Пожар на ул. Кибальчича в Киеве

Пожар в киевском хостеле

ГСЧС Киев

ЧП в незаконных "отелях" не единичны. Стоит вспомнить и масштабный пожар в хостеле Запорожья осенью 2017 года. Тогда погибли пять человек и четверо, в том числе ребенок, получили травмы.

Большой куш

Как появился нелегальный хостел? Экс-сотрудники Нацполиции сообщили нашим журналистам, что за этим должны были следить государственные службы и правоохранители.

"Участковый в курсе, где в его районе обустроены нелегальные хостелы. Также в курсе работники ГСЧС, представители благоустройства районных администраций, держатель дома. Почему они не действовали - другой вопрос. Возможно, причина в ненадлежащем отношении к работе или предприниматель хостела работает с их ведома, закрывая их "потребности", - рассказали наши собеседники.

Сколько зарабатывают хостелы? Месяц проживания в мини-"отеле" стоит по меньшей мере 1000 грн (неделя - от 320 грн, сутки - от 70 грн). Если учесть, что в ночлежке площадью 50 кв. м живет около 30 человек, сумма набегает немалая.

Добавим, что от нелегальной гостиницы страдают в первую очередь местные жители. Антисанитария, мусор, шум, разборки между постояльцами и конфликт с жильцами – обычные составляющие почти любого хостела. Люди пытаются бороться, но борьба иногда затягивается на годы.

Ранее мы сообщали как жители дома на ул. Кустанайская, 7 несколько лет добивались выселение нелегального хостела в доме. Полиция обратила внимание на ночлежку только после публикации в OBOZREVATEL.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивНовости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
Объекты
криминалпожарНациональная полиция Украины
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