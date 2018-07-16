Опасные хостелы: в Киеве "живой факел" едва не убил пять человек

Нелегальные хостелы буквально заполонили города Украины. Этот вид бизнеса очень прибылен, потому владельцы подобных "отелей" просто плюют на законодательство, попутно превращая жизнь местных жителей в сущий ад.

Очередной пример - огненное ЧП в Киеве, где в результате акта самосожжения, устроенного одним из постояльцев мини-"отеля", едва не сгорели еще пять человек.

Подробнее - в материале OBOZREVATEL.

Пожар в киевском хостеле Jenia Radionov: скриншот с видео

Облил себя бензином

Хостел, в котором произошло ЧП, находится в Днепровском районе Киева на улице Кибальчича. Как рассказали жильцы, 34-летний мужчина не заплатил за проживание и работница "отеля" отказалась вернуть ему паспорт.

Тогда мужчина не придумал ничего лучше, как облить себя бензином и поджечь. Огонь в считанные секунды охватил помещение площадью около 100 квадратных метров.

Пожар в хостеле Jenia Radionov: скриншот с видео

Пожар в хостеле ГСЧС Киева

В результате люди, находившиеся внутри, чудом успели выскочить из горящего помещения, которое со слов очевидцев "вспыхнуло как спичка".

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГСЧС Киева, травмы получили шесть человек. Медики уточнили, что помимо несостоявшегося самоубийцы, у которого обгорела половина поверхности тела, тяжелые ожоги получила и 31-летняя женщина – 40% ожогов, еще у двоих мужчин были сильно обожжены руки и спина. У остальных пострадавших ожоги не были столь серьезными.

Видео пожара. Осторожно, ненормативная лексика.

Жизнь под угрозой

Начальник пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага сообщила нашим журналистам, в хостеле на Кибальчича в принципе не соблюдались меры пожарной безопасности.

"Повезло, что спасатели быстро сработали, иначе масштаб пожара был бы куда больше", - рассказала она.

По словам Водолаги, помещение хостела находится на втором этаже. Это, по сути, незаконная надстройка.

О том, кто дал право на строительство помещения и почему его не демонтировали – вопрос к правоохранителям и профильным службам.

Пожар на ул. Кибальчича в Киеве

Пожар в киевском хостеле ГСЧС Киев

ЧП в незаконных "отелях" не единичны. Стоит вспомнить и масштабный пожар в хостеле Запорожья осенью 2017 года. Тогда погибли пять человек и четверо, в том числе ребенок, получили травмы.

Большой куш

Как появился нелегальный хостел? Экс-сотрудники Нацполиции сообщили нашим журналистам, что за этим должны были следить государственные службы и правоохранители.

"Участковый в курсе, где в его районе обустроены нелегальные хостелы. Также в курсе работники ГСЧС, представители благоустройства районных администраций, держатель дома. Почему они не действовали - другой вопрос. Возможно, причина в ненадлежащем отношении к работе или предприниматель хостела работает с их ведома, закрывая их "потребности", - рассказали наши собеседники.

Сколько зарабатывают хостелы? Месяц проживания в мини-"отеле" стоит по меньшей мере 1000 грн (неделя - от 320 грн, сутки - от 70 грн). Если учесть, что в ночлежке площадью 50 кв. м живет около 30 человек, сумма набегает немалая.

Добавим, что от нелегальной гостиницы страдают в первую очередь местные жители. Антисанитария, мусор, шум, разборки между постояльцами и конфликт с жильцами – обычные составляющие почти любого хостела. Люди пытаются бороться, но борьба иногда затягивается на годы.

Ранее мы сообщали как жители дома на ул. Кустанайская, 7 несколько лет добивались выселение нелегального хостела в доме. Полиция обратила внимание на ночлежку только после публикации в OBOZREVATEL.