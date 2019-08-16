Но получился жалкий "пшик": Стрелков раскрыл план-максимум по Украине

В 2014 году Россия рассчитывала на то, что сможет развалить всю Украину и вслед за Крымом "присоединить" к себе большинство ее городов.

Однако в реальности страна-агрессор не смогла зайти дальше аннексии полуострова, поскольку это вылилось в мощные санкции против нее. Об этом заявил один из экс-главарей "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью MK.RU.

"Воссоединение Крыма было мощнейшим военно-политическим шагом, который у меня в свое время вызвал колоссальное удивление. Помню, когда Сергей Валерьевич Аксенов после своего полета в Москву собрал нас, свой узкий штаб, в который входили 10-12 человек, и объявил, что "референдум" проводим не о независимости, а о воссоединении с Россией, я был поражен до глубины души. Я-то был уверен, что будет новое Приднестровье, новая непризнанная республика", – вспомнил оккупант.

"Но воссоединение Крыма – это рубикон. Та граница, которую невозможно перейти, не совершая решительных действий. Было ясно, что Запад никогда не признает данного решения, что пока Украина существует в том виде, в каком мы ее знаем сейчас, конфронтация будет только нарастать. Давление, санкции не прекратятся. Этот случай, когда необходимо было разрубить гордиев узел одним ударом, не пытаясь его распутать. Нельзя было останавливаться", – добавил он.

Игорь Гиркин "Радио Свобода"

Гиркин добавил, что был уверен в том, что Кремль так же оценивает ситуацию. По его словам, неограниченные имперские планы имел и главарь оккупантов в Крыму. По его словам, Аксенов понимал, что Крым без остальной "Новороссии", без Северной Таврии – это как сухая рука, который превратится в бесконечную черную дыру, в которую надо вкладывать, чтобы она окончательно не засохла.

"Я считал, что следующим логичным шагом будет воссоединение Донбасса. Как минимум – превращение его в независимый регион. После чего последует эффект домино. Русские, русскоязычные регионы Украины – в первую очередь Харьков, Днепро, Запорожье, Николаев, Херсон, Одесса – отложатся от Украины. Будет создана некая федерация "республик Новороссии", которые впоследствии войдут в Союзное государство", – раскрыл нереализованный планы захватчиков Гиркин.

"Киев я также не считал потерянным городом. Лишившись трети населения, половины экономики, почти всей инфраструктуры, остальная часть Украины – как минимум до линии Керзона – через какое-то время тоже должна будет влиться в состав обновленного Союзного государства. И другого пути на самом деле до сих пор нет. Другой путь – это капитуляция. Капитуляция на Донбассе автоматически поставит вопрос о статусе Крыма", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин заявил, что уже к осени в России может назреть переворот, целью которого станет свержение президента Владимира Путина.

Также он признал, что признал, что за "Л/ДНР" воюют исключительно контрактники, а не "ополченцы", готовые убивать даже своих за деньги.

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