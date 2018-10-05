''Никто ни на кого обид не держит': блогер Ананьев раскрыл подробности развязки дела с задержанием

С известного блогера-десантника, ветерана АТО Валерия Великжанина, более известного как Валера Ананьев, сняли все обвинения после скандального задержания в Новомосковске.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, отметив, что 4 октября состоялся суд, в результате чего дело было закрыто.

"Вчера состоялся суд: дело закрыто, обвинения сняты. На фото со мной парень, которому два года назад я сломал нос, и как вы можете видеть, никто ни на кого обид не держит. Весь этот перформанс состоялся из-за "профессиональной" работы нескольких людей, которые передавали это дело друг другу. Короче говоря, я полгода, не зная того, находился в розыске, просто из-за некомпетентности отдельных сотрудников отделения. К полиции я вопросов не имею, полицейские, которые меня задерживали, выполняли решение суда. И мне бы не хотелось, чтобы из-за отдельных людей тень падала на всю структуру", – отметил он.

Блогер добавил, что это касается также тех полицейских, которые делали официальные заявления с ложной информацией.

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"Как, например, то, что я был взят на поруки. В комментарии брошу фото из реестра, где четко написано: "Мера пресечения не избиралась". Подобными поступками Вы дискредитируете полицию. На самом деле, я рад, что это произошло. Много нехороших и неразумных людей "раскрылось", когда решили, что у меня действительно большие проблемы. Проблем нет, а вот ваши имена я теперь знаю. Если вы решите извиниться, я буду за Вас очень рад. Я благодарен всем, кто поддержал меня, кто приехал в участок, когда меня задержали. Подписывать книги через решетку, это уникальный опыт", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальной причиной задержания блогера послужило возобновление дела об инциденте во время тренировки в спортзале в поселке Гвардейское в январе 2016 года.

Тогда между Ананьевым и местным жителем произошел конфликт, в ходе которого десантник нанес несколько ударов кулаком мужчине в лицо.

Позже появилась информация, что блогера отпустили из отделения полиции на поруки внефракционного народного депутата Андрея Денисенко. Сам Ананьев рассказал, что задержание стало своеобразной платой за дерзость по отношению к правоохранителям.