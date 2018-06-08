"Никто не застрахован!" Дочь Сущенко предупредила украинцев, едущих на ЧМ-2018

Поездка в Россию на Чемпионат мира по футболу может стоить украинцам свободы. Так же, как частный визит к двоюродному брату стал фатальным для украинского журналиста Романа Сущенко.

Пополнить ряды узников Кремля рискует каждый, кто пересекает российско-украинскую границу, заявила в интервью OBOZREVATEL дочь осужденного в России журналиста Юлия Сущенко.

"Тем 5 тысячам наших граждан, которые собираются ехать в Россию на футбол, я бы посоветовала учиться не на своих ошибках, а на ошибках других людей. Тех, которые уже попали в такую же ситуацию, в какой оказался мой отец. Они реально могут просто сломать себе жизнь подобным поступком. Потому что от подобного никто не застрахован. Никто! На месте моего отца может оказаться кто угодно. Чей-то брат, сын, отец, муж..." - заявила Юлия Сущенко.

Юлия с отцом, Романом Сущенко Facebook Юлии Сущенко

По словам дочери осужденного в РФ украинского журналиста, вполне возможно, за желание посмотреть футбол в конечном итоге может прийтись заплатить свободой, а то и жизнью.

"Это ужасно, поверьте. И надо сто раз подумать о возможных последствиях перед тем, как покупать билеты и ехать в страну, которая с нами воюет. Поэтому вполне возможно, что возвращение домой потом будет стоить нереальных усилий. Если оно вообще будет... Поэтому лучше обезопасить себя от этого и просто не искушать судьбу. Есть уже куча историй, которые как раз этому и учат. Правда, далеко не всех, к сожалению", - подчеркнула Юлия Сущенко.

Роман Сущенко со своим защитником Марком Фейгиным на оглашении приговора Московского горсуда TASS

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня Московский городской суд вынес приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого обвинили в "шпионаже". Задержали гражданина Украины 30 сентября 2016 года во время частного визита к родственникам, живущим в РФ. Все обвинения Сущенко отбрасывает.