''Никто не обращался'': всплыл скандальный факт по керченскому стрелку

Родители 18-летнего Владислава Рослякова, которого подозреваю в кровавой бойне в Керченской политехническом колледже, не обращались по поводу его тела в морг.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление заместителя "главы администрации" Керчи Дилявера Мельгазиева. Он уточнил, что пока неизвестна дата похорон подростка.

"По дате похорон неизвестно. За его телом не обращались", – подчеркнул он.

Кроме того, российский замглавы администрации Сергей Шимко уточнил в комментарии РБК, что до сих пор ведутся следственные действия, в связи с чем связаны проблемы с датой и местом похорон.

"На сегодняшний день еще ведутся следственные действия, проводятся соответствующие экспертизы. С родственниками тоже проводятся различные следственные мероприятия", – рассказал он.

Напомним, что 17 октября в Керченском политехническом институте расстреляли и взорвали студентов и педагогов. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес оружие и самодельные взрывчатые устройства и совершил нападение. Позже его нашли мертвым в библиотеке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября в сети появилась информация, что Рослякова похоронят через две недели после трагедии в секторе для безродных. О семье подозреваемого известно, что мать, с которой жил подросток, работает санитаркой, а отец является инвалидом.