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''Никто не может сказать, выживет ли Олег'': сестра Сенцова прокомментировала его состояние

1.6тЧитать материал на украинском

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что нет достоверной информации, выживет ли узник Кремля после прекращения голодовки.

"Никто сейчас не может сказать, выживет ли Олег. От его здоровья мало что осталось. К гипоксии, анемии, дистрофии добавилась аритмия и ишемия, почки забиты и в любой момент могут отказать, печень увеличена и уже начала разлагаться, проблемы с кишечником и мозгом", – написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, голодовка все равно прекратилась бы. Однако остается вопрос, каким образом: пыткой или попыткой выжить.

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"Олег выбрал попытку выжить, надеюсь, он выкарабкается", – подчеркнула сестра политзаключенного.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября директор Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко рассказал, что режиссер прекращает голодовку. Позже омбудсмен Людмила Денисова пояснила, что такой процесс гораздо страшнее и тяжелее. По ее словам, Сенцов находится за гранью.

Позже появилось официальное заявление украинского режиссера, в котором он рассказал, что несмотря на потерю 20 кг, его цель так и не была достигнута.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, российские тюремщики обещали сделать из украинца овощ, если тот не откажется от голодовки. Он также сообщил о состоянии Сенцова.

Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на OBOZREVATEL.

Тема
Дело Олега Сенцова
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Я могу сказать - нихуя с ним не станется.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Миценко Андрей, смелое заявление! а ведь станется! посмотрите на Савченко!
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