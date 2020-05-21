В Украине входит в моду новое опасное увлечение – табачные снюсы. Эти пакетики активно распространяются в телеграм-каналах, интернете, их даже продают в школах и на улицах. Подростки уже устраивают челенджи – кто больше снюсов засунет в рот. Специалисты говорят, что последствия такого увлечения печально – вплоть до раковых заболеваний.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Снюсами торгуют на каждом углу

Так называемые конфеты нужно класть под губу, снюсы содержат табак и различные химические добавки, которые якобы обещают избавление от курения. Причем в одной подушечке – до 30 различных химических соединений. Некоторые снюсы даже называют жевательным табаком. Однако они содержат ударную дозу никотина, которая проникает в кровь человека.

Снюсы продают в круглых коробочках, которые называют шайбами

Они сейчас активно продаются в телеграм-каналах, есть сайты в Интернете, где предлагают недорого купить снюс. А если задать "снюс" в поиск, то выяснится, что такими табачными подушечками торгуют даже на Крещатике в Киеве в одном из кафе, в ларьках в спальных районах столицы, на Днепровской набережной под вывеской "химчистка". Да что там ларьки, снюсы продают даже самые известные интернет-магазины. Ведь то, что не запрещено, значит разрешено.

Также "конфетки" можно достать в школах. "Эти снюсы продают у нас в школе на Оболони старшеклассники – по пакетикам в туалете или во дворе школы. Некоторые их кладут за щеку прямо на уроках", – рассказывает ученица 10-го класса Светлана.

Баночка снюса, куда входит примерно 45-60 грамм вещества стоит в интернет-магазине 170-215 грн.

Снюсы продают в кафе и даже химчистках Скрин видео

Причем во многих странах Европы снюс запрещен, за исключением Норвегии и Швеции, где они и были изобретены. В России снюс был запрещен в 2015 году, но через год его стали ввозить под видом жевательного табака. У нас в Украине снюсы не запрещены, поэтому в последнее время они получили очень широкое распространение.

Рак слизистой и поражение нервной системы

Чем опасны снюсы? Врачи говорят, что в одном пакетике снюса содержится 40 млг никотина на 1 гр табака, это в 4 раза больше, чем в одной сигарете.

"Не важно в какой форме вы употребляете никотин – выкуривая сигарету или используя снюс. Вы все равно получаете яд. Причем я бы сказала, что от снюса отказаться человеку сложнее, чем даже от сигареты, потому что он гораздо сильнее, уже через пару месяцев вам будет мало небольшой дозы, вам потребуются более крепкие снюсы. А когда вы попробуете бросить вредную привычку, то будете испытывать что-то вроде ломки, у вас будет бессонница, раздражительность", – говорит OBOZREVATEL врач- психотерапевт Евгения Загорская.

Пакетик с никотином кладут под губу или за щеку Скрин видео

Врач-нарколог Евгений Сова говорит, что снюсы могут вызвать серьезные осложнения.

"Нужно помнить, что никотин – это яд, причем очень серьезный. Любые изделия подобного рода опасны своим канцерогенным воздействием. Снюсы локально воздействуют на слизистую рта и могут вызвать рак слизистой. Человек получает стимулирующий эффект, который ударяет по центральной нервной системе", – отмечает OBOZREVATEL нарколог.

Кроме этого, по словам Совы, большой вопрос, что внутри таких конфеток. Кроме табака туда добавляют различные химические вещества для улучшения вкуса. "Туда могут добавить и психостимуляторы на химической основе, и даже наркотик. Либо это может быть смесь табака и куриного помета", – добавляет он.

Снюсы

Также врач рассказал, что в его практике было два случая, когда пациенты употребляли эти снюсы.

"У одного не было зубов, язва на внутренней поверхности щеки, выраженное поражение десен. Второй пациент начал употреблять снюсы сразу в больших дозах, у него развилась бессонница, были неврологические отклонения, на лице был корешковый синдром. Словом, все прелести начального этапа отравления никотином", – говорит Владислав Сова.

Кроме того, врачи отмечают, что снюсы вызывают воспаление десен и кариес зубов, передозировка может даже привести к смерти.

Устраивают челенджи

Больше всего снюсы распространены среди подростков-школьников и студентов. Например, в Симферополе в декабре прошлого года уже был случай отравления пяти школьников 11-12 лет жевательным табаком.

Устраивают челенджи Скрин видео

Скрин видео

Однако школьникам так понравились никотиновые конфетки, что они стали устраивать настоящие челенджи и выкладывать видео в Ютуб – кто больше пакетиков забросит в рот.

В рекламу никотиновых подушечек включились блогеры, которые записывают видео, как они употребляют снюсы и что с ними происходит потом. Кого-то из них просто рвет, кому-то становится плохо.

Блогеры активно участвуют в рекламе снюсов Скрин видео

Блогеры активно участвуют в рекламе снюсов Скрин видео

В Украине в 2016 году пытались принять законопроект, который запрещал бы в нашей стране распространение некоторых табачных изделий, в том числе и снюсов.

В комментарии к законопроекту говорилось, что "потребление таких изделий имеет негативное последствие в первую очередь для детей и подростков. За последнее время в Украине расширился ареал потребления насвая, снюса, нюхательного табака. И если еще несколько лет назад эти изделия распространяли только в крупных городах, то сегодня их можно приобрести даже в небольших районных центрах". Однако законопроект так и не был принят.

Вероятно, депутатам необходимо вернуться к рассмотрению вопроса о регулировании рынка табака в нашей стране. Поскольку под угрозой никотиновой зависимости сейчас находятся подростки и молодые люди, для которых опасные снюсы – лишь модное увлечение.