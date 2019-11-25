"Никому не прощу!" Хомчак сделал жесткое заявление о трагедии в Балаклее

Виновные в смертельных взрывах на складах в Балаклее будут установлены и понесут серьезную ответственность.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

"Могу уверенно сказать, что это событие не имеет ничего общего со случаями на трех арсеналах, которые взрывались раньше. Я принимал участие в расследовании по всем тем арсеналам как главный инспектор Вооруженных сил, поэтому могу эти события сравнивать. Здесь был случай халатности тех, кто должен контролировать и организовывать эту работу", – заявил Хомчак.

"Поэтому, когда завершится расследование, – гарантирую, многие лишатся своих должностей, а возможно – и уйдет из Вооруженных сил из-за того, что они это допустили. Я никому не буду прощать таких случаев, потому что безнаказанность – она порождает еще больший беспорядок", – пообещал он.

Руслан Хомчак twnews.se

Как сообщал OBOZREVATEL:

ЧП в Балаклее произошло 15 ноября. Прогремело около 25 взрывов.

В результате ЧП на военном складе в Балаклее погибли еще двое военных: прапорщик Дмитрий Мовчан и старший солдат Денис Ярмак.

17 ноября в больнице Харькова скончался еще один пострадавший от взрывов в Балаклее – 43-летний старший солдат Сергей Подуфалов.

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