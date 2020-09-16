Нового прокурора Тернопольщины решили уволить после пьяного скандала со "свиньями" – СМИ

Новоназначенного прокурора Тернопольской области Николая Петришина якобы решили уволить после скандала с банкетом на работе, где он, предварительно, требовал "клятв верности" от подчиненных и сравнил их со свиньями.

Информация об этом 16 сентября появилась на местном портале "Тернополяны". В комментарии OBOZREVATEL зампрокурора Александр Божко сказал, что видел сообщения о якобы увольнении Петришина, но точных данных не знает.

"Я видел информацию, но комментировать не могу, потому что не знаю. То есть, мне ничего неизвестно о результате", – ответил он.

Добавим, по данным адвоката Романа Маселко, именно Божко возразил прокурору и указал на недопустимость его поведения с коллегами.

Местные СМИ в свою очередь пишут, что 16 сентября в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии Генеральной прокуратуры Украины. Якобы по итогам заседания Петришина попросили уйти с должности.

"Официальная причина увольнения, по нашим данным, – это недоразумение с коллегами, а неформальная – пьянка на рабочем месте и неподходящее к должности прокурора области поведение", – пишет портал "Тернополяны".

Отметим, официально Петришина как прокурора Тернопольщины представили 14 сентября. О его назначении стало известно 11 сентября.

На его странице в Facebook какой-либо реакции на вероятное увольнение нет. В последнем посте Петришин рассказывал о назначении на должность и опровергал обвинения в свой адрес.

Как писал OBOZREVATEL, о скандале с Николаем Петришиным сообщил адвокат Роман Маселко. По словам юриста, прокурор в нецензурной форме угрожал коллегам и, вероятно, был пьян.

На банкете Петришин якобы заставлял подчиненных "клясться ему в верности и готовности выполнять любые приказы". "А если они не будут подчиняться, то пообещал их "е**ть как тупых свиней", – написал Маселко.