Новый прокурор Тернопольщины требовал "клятвы верности" и обзывал коллег "свиньями": скандалом занялись в ОГПУ

Новоназначенный прокурор Тернопольской области Николай Петришин якобы устроил банкет для коллег, на котором заставлял подчиненных "клясться ему в верности и готовности выполнять любые приказы".

Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат Роман Маселко, ссылаясь на собственные источники. Юрист добавил, что Петришин в нецензурной форме якобы угрожал коллегам и, вероятно, был пьян.

"А если они не будут подчиняться, то пообещал их "е**ть как тупых свиней", – написал Маселко.

По его данным, Петришину возразил зампрокурора Александр Божко, указав на недопустимость подобных выражений.

"Божко заявил, что он [Петришин] себе позволяет недопустимое и прокурор должен руководствоваться законом, а не указаниями... Генинспекция сразу же отреагировала и хотела проверить всех на алкоголь. Но Петришин отказался. Сегодня же [15 сентября] начал использовать свои полномочия и создавать Божко проблемы на работе", – написал Маселко.

Как стало известно OBOZREVATEL из источников в Офисе генерального прокурора, после инцидента Божко позвонил главе ведомства Ирине Венедиктовой, – якобы чтобы она повлияла на Петришина. Как рассказали источники, было начато внутреннее расследование.

OBOZREVATEL дозвонился Александру Божко и он подтвердил, что действительно уведомил Венедиктову о случившемся.

"Я не просил повлиять, но руководителя я поставил в известность про такую ситуацию вчера [14 сентября]", – сказал Божко. Он добавил, что каким будет результат и как будет развиваться ситуация дальше, комментировать не может.

Скриншот поста Романа Маселко

Скриншот

Добавим, 30-летний Николай Петришин – бывший военный прокурор Дарницкого гарнизона.

До него кресло прокурора Тернопольской области занимал 35-летний Петр Бойко. Его назначили только в январе текущего года, фактически он не проработал и 10 месяцев.

В декларацию за 2018 год Петришин внес квартиру в Киеве своего сына, земельный участок в столице, офис, жилой дом и квартиру жены. В собственности самого прокурора, согласно документу, квартира в Яворове Львовской области и участок под Киевов.

Кроме того, на жену Петришина оформлены автомобили Toyota Camry, Mazda CX-7, Kia Rio. На супругу задекларирован еще Nissan Qashqai (владельцем является третье лицо). На самого Петришина – Audi A3.

declarations.com.ua

Доходы в декларации

declarations.com.ua

declarations.com.ua

Денежные активы

На пресс-конференции 15 сентября Петрушин сказал, что вокруг его персоны много сплетен и провокаций, передает портал "Реально".

"О вчерашних празднованиях отмечу, что такой сигнал действительно имел место и был проверен подразделениями Генинспекции Офиса генерального прокурора. По результатам такой проверки было установлено отсутствие каких-либо фактических данных, которые бы указывали на распитие алкогольных напитков, употребление других напитков, любых торжеств и вообще нахождение посторонних лиц в рабочее и нерабочее время в личном кабинете", – утверждал он.

Петрушин назвал информацию о праздновании на работе и "клятвах" провокацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября суд рассмотрит дело заместителя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой – Алексея Симоненко – за несвоевременную подачу декларации о доходах без уважительной причины.