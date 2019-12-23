Элитные авто и жилье в Черногории: журналисты "раскопали" богатства топ-чиновника СБУ

Журналисты обнаружили у родственников 36-летнего полковника СБУ Николая Беззубенко множество объектов недвижимости и автомобилей, которые несовместимы с их официальными доходами.

Соответствующее расследование о начальнике первого управления экономической контрразведки Службы безопасности опубликовано BIHUS info (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Утверждается, что Беззубенко и его жена Юлия живут в престижном жилищном комплексе в Киеве на Печерске "Французский квартал". Квартира на 160 кв. м. записана на тестя полковника, который работает на заводе с зарплатой в 2000 гривен.

Беззубенко живет в жилом комплексе "Французский квартал" Коллаж

На маму правоохранителя, которая работала в больнице, записана квартира в киевском новострое. Такое же жилье в том же доме и еще одна новая квартира стоимостью 4 млн гривен зарегистрированы на тещу Беззубенко. По данным журналистов, женщина занималась тем, что торговала на базаре.

Кроме того, недавно СБУ выделила полковнику служебную двухкомнатную квартиру в одном из самых дорогих комплексов столицы "Джек-хаус".

Скрин видео

Кто получил жилье в элитной новостройке:

экс-глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров;

экс-заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко;

семья Николая Беззубенко.

В BIHUS info также утверждают, что супруги Беззубенко ездят на престижных автомобилях, которые записаны на их родственников или посторонних людей.

Николай Беззубенко и его жена Юлия Наші гроші

Расследователи также заявили, что Юлия Беззубенко в 2015 году стала собственницей двух апартаментов в Черногории. Возможно, компания, связанная с семьей Беззубенко, строит в этой стране престижный жилищный комплекс.

В 2016-м жена Беззубенко стала владелицей четырех юридических фирм, которые, по данным журналистов, обслуживали в основном бизнесменов с фармацевтического рынка, деятельность которых контролирует ее муж, возглавляя управление экономической контрразведки СБУ. Юристы Центра противодействия коррупции считают, что тут есть признаки конфликта интересов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее один из директоров компании DIAVITA Сергей Христинченко заявил, что два представителя контрразведки СБУ – Николай Беззубенко и Роман Неговелов – ссылаясь на своего тогдашнего начальника Сергея Семочко якобы требовали 250 тысяч долларов "отката" за участие в тендере на закупку жизненно важных лекарств для диализа.

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