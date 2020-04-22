Никого не тестируют, масок нет: медики рассказали о реальной ситуации в больницах "ЛНР" из-за COVID-19

Во временно оккупированном Луганске из-за вспышки коронавируса, масштабы которого, впрочем, скрывают власти, с 22 апреля решили закрыть все стационары в больницах, а также кладбища.

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По словам врачей, много местных жителей обращаются в поликлиники с ОРВИ, но никого там не тестируют на COVID-19, даже с температурой. Об этом, ссылаясь на анонимные источники, пишет LIGA.net.

"Без медицинских масок в магазин уже не пускают. Если раньше к этому серьезно не относились, то сейчас все изменилось. Штраф от 100 до 500 рублей (35-170 грн) – сумма смешная, кого она напугает?" – рассказал луганчанин Сергей.

Другой же собеседник издания отметил, что в городе, возможно, собираются объявить карантин на две недели, начиная с 1 мая.

Со своей стороны медики жалуются, что с начала пандемии им выдали только по две марлевые повязки и два флакона антисептика по 50 мл.

"Стыдно ходить на работу. Больные приходят в респираторах, а я – в самодельной медицинской маске", – возмущается врач одной из больниц Луганска.

При этом подчеркивает, что больных сейчас меньше, чем несколько дней назад, в среднем за день медики принимают по десять пациентов.

"Много с ОРВИ, но никого не тестируют, даже с температурой и одышкой. Медики на скорых работают без защитных костюмов", – добавил врач.

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Тем временем местные жители утверждают, якобы статистику по заболеваемости коронавирусом в регионе не давали уже неделю. Как отметила луганчанка Марина, "последняя, 21 случай, была в прошлый четверг".

По ее словам, медицинские маски в Луганске появились только в некоторых аптеках – там их можно купить за 23 рубля (примерно 8 грн). Тогда как в аптеках Донецка нет ни масок, ни перевязочного материала, ни антисептиков. По информации издания, защитные маски на рынке продают за 65-80 рублей (22-27 грн)

"Сделали разметки в аптеках и магазинах на полу по дистанции, но пропали корзины, закрыли все камеры хранения в супермаркетах", – рассказал о происходящем в оккупированном городе дончанин Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СНБО, количество случаев заражения коронавирусом на временно оккупированных территориях достигло 123. Речь идет об отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Крыме.