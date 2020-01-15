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15 января • обновлено в 12:22
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"Никого не догоняем": Путин похвастался перед миром ракетами

1.1т
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Президент России Владимир Путин снова похвастался мощью новейшего ракетного оружия, которое якобы имеет его страна.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию он едко подметил, что не ставит целью угрозы кому либо, а всего лишь заботится об укреплении обороноспособности страны-агрессора.

Владимир Путин

Владимир Путин

Скриншот видео

Новости
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"Мы никому не угрожаем и не навязываем свою волю. Наши шаги на укрепление безопасности были сделаны своевременно. Впервые по ракетному вооружению мы никого не догоняем, а наоборот. Другим государствам только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Обороноспособность России обеспечена на десятилетия вперед", – пафосно высказался Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Путин впервые нарушил традицию и назначил послание сразу после новогодних праздников, а не в феврале, как было ранее.

  • Напомним, в послании 2019 года президент России по-хамски отозвался о сторонниках США и выходе из ДРСМД. Он сказал, что союзники американцев якобы "подхрюкивают" этому решению Вашингтона.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Кравченко Игорь
Кравченко Игорь
Посмотрите сколько дизлайков и прочитайте коменты под прямой трансляцией Кабаева))
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0
0
фил филька
фил филька
упоротые вам же запрещено смотреть росствканалы! вдруг поумнеете. так что переключайте обратно на 1+1 )))
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2
1
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Хорошо российские ракеты сбивают гражданские лайнеры. Гопники.
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1
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Владимирович Владимир, ты идиот, а американские как сбивают?
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