''Никогда не воевал'': экс-главарь ''ДНР'' опроверг ''геройства'' Прилепина на Донбассе

Один из первых главарей террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что российский писатель Захар Прилепин никогда не воевал в рядах боевиков. На самом деле он занимался только самопиаром и пиаром ликвидированного Александра Захарченко.

К тому же, делал он это не по призванию, а за денежные вознаграждения, отметил Гиркин в интервью НСН.

"Надо начать с того, что Захар Прилепин никогда на Донбассе не воевал. Он занимался самопиаром и пиаром Александра Захарченко, мягко говоря, не безвозмездно. Но воевать... Захар Прилепин не воевал. Хотя бы потому, что активные боевые действия закончились задолго до того, как он туда приехал. А пока шли, он туда даже не пытался направиться. Да и все его так называемые "съемки с передовой" многократно разоблачались людьми, которые находились непосредственно на Донбассе, знали местность и опознавали глубоко тыловые зоны, которые он подавал в качестве передовой в своих съемках", — рассказал он.

Захар Прилепин Utro.ru

Говоря о Прилепине как о пиарщике Захарченко, Гиркин также высмеял его способности. Так, террорист отметил, что в книге, которую Прилепин написал об экс-главаре "ДНР", невозможно выяснить чего больше — скрытого стеба над покровителем либо "лизания задницы".

"Семь предков — Герои СССР, маузер от Фрунзе, наган от Врангеля и прочие ляпы. Причем я вполне верю, что Захарченко по пьяному делу вполне мог такое насочинять, а Прилепин просто зафиксировал, но тем не менее", — с сарказмом добавил Гиркин.

Кроме того, он прокомментировал скандальное заявление Прилепина о разочаровании в войне на Донбассе и отказе дальше состоять в рядах "ДНР". Гиркин согласился с заявлением Прилепина, отметив, что он больше не играет никакой роли на временно оккупированных территориях.

"Действительно, на Донбассе ему делать нечего, тут он прав. Его батальон, который по численности не дотягивал до роты, уже давно распущен, Захарченко взорвали, и услуги Прилепина в качестве пиарщика там сейчас никому не требуются. Поскольку он не воевал, то и прекратил", — подытожил он.

Захар Прилепин МК

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин заявил, что навсегда покинул ряды оккупантов Донбасса. По его словам, это произошло из-за того, что захваченная территория превратилась в подобие очередного региона России, где попросту начался дележ бизнеса. Кроме того, он заявил, что Донбасс перестал его вдохновлять, а потому он не намерен там воевать.

Циничные рассуждения террориста разозлили украинцев, и они устроили бурную дискуссию по этому поводу в сети. Люди в жесткой форме осудили не только действия Прилепина, но и тех, кто поддерживал идею прихода "русского мира" на украинский Донбасс.