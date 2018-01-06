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Никогда и не существовало: в ВСУ прояснили ажиотаж вокруг “Грузинского легиона"

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Отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в составе 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины никогда не существовало, а покинули формирование всего четверо иностранных бойцов.

Об этом говорится в сообщени пресс-службы бригады в Facebook.

Десятки граждан других государств добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в ВСУ, отмечают в бригаде.

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"Сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам (пользуясь случаем поздравляем собрата с рождением третьего ребенка!), четверо - уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранные граждане продолжают добросовестно нести службу в составе бригады на передовых позициях сил АТО", - рассказали в пресс-службе.

Все имущество, которым волонтеры обеспечивали добровольцев и других военнослужащих бригады, надлежащим образом учтено, находится в бригаде и используется по назначению, уверяют военные.

В патриотизм приехавших воевать за Украину иностранцев не верит советник президента Украины Юрий Бирюков.

"И не поверю никогда. Я никогда не поверю во вспыхнувший за пару лет украинский патриотизм. Желание отомстить мышебратьям за поражение в Грузии? Верю. Но это грузинский патриотизм", - написал он на своей странице.

Так Бирюков отреагировал на сообщения о том, что 54 бригаду покинул так называемый Грузинский легион.

"В ВСУ десятки национальностей и полторы сотни тысяч военных. Есть герои и есть трусы, есть фанатики и есть "тянущие лямку". Но якуты (у нас есть якуты) не "танцуют" ритуально вокруг своей национальности, евреи (у нас есть евреи) не формируют Еврейские когорты, а монголы (у нас есть монголы) не организовывают Орду", - написал он.

Как писал "Обозреватель", известный волонтер сделал скандальное заявление о бойцах ВСУ.

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Тема
Военная помощь Украине
Персона
Юрий Бирюков
Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
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