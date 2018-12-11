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''Никакой скорости'': Парасюк рассказал о ДТП и показал фото

2.7тЧитать материал на украинском

Внефракционный народный депутат Украины Владимир Парасюк прокомментировал информацию о ДТП во Львове, отметив, что это случилось на парковке.

Он написал на своей странице в Facebook, что участники аварии отъезжали от окна заказ в "МакДрайв", не заметили друг друга и "потерлись".

"Никакой скорости не было. Это даже не была дорога, инцидент произошел на парковке. У водителя "Ауди" не было страхового полиса, так европротокол составить было невозможно. Кстати, за отсутствие страховки водитель "Ауди" тоже получил штраф", – пояснил Парасюк.

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По его словам, участники происшествия все сделали в соответствии с законом. В частности, вызвали полицию и юридически оформили это событие.

''Никакой скорости'': Парасюк рассказал о ДТП и показал фото

"Затем все дружно выпили кофе и разъехались по домам. Спасибо СМИ за внимание! Берегите себя и проверяйте информацию. Можете даже мне позвонить, я всегда открыт для комментариев. Всем хорошего дня", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Парасюк попал в аварию в ночь на 10 декабря, в результате которой никто не пострадал. В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что водитель Ford Mondeo не выдержал дистанцию и боком притерся к стоящей Audi A6.

Персона
Володимир Парасюк
Место
УкраинаЛьвов
Тег
ДТП
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Скала Богдан
Скала Богдан
Комусь мішає Парасюк, бо звідки така негативна увага жюрналюшок (проплачених). Мені інтересно хто замовив цей фейк, ахметов, порохобот, чи їхні компань
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Goisan Ivan
Goisan Ivan
Новина просто шлак, тіпа того, що сходив на горшок і забув підтертися.
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