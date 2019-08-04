Никакого перемирия: "Л/ДНР" развязали бои и обвинили ВСУ

Террористы "Л/ДНР" в воскресенье, 4 августа, четыре раза нарушили запрет на использование любого оружия на Донбассе.
Потерь среди украинских военных зафиксировано не было. Вооруженные Силы придерживались режима прекращения огня, информирует пресс-служба Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
Известно, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм. Также противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Иллюстрация. Перемирие на Донбассе
112 Украина
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:
вблизи Верхнеторецкого по направлению Пантелеймоновки – применяя миномет калибра 82 мм;
дважды в районе населенного пункта Пески по направлению Лозового – применяя стрелковое оружие;
рядом с н.п. Широкино по направлению Саханки – применяя стрелковое оружие.
Карта ООС
В свою очередь террористы "ДНР" начали распространять фейк о том, что бойцы ВСУ якобы устроили обстрел Горловки в районе поселка Шахты 6/7.
Они сообщают, что один из боевиков 4 августа получил ранение.
Скриншот
Напомним, в воскресенье, 21 июля, в 00:01 часов на Донбассе началось "хлебное" перемирие.
Оно предусматривает наказание за нарушение режима прекращения огня. В частности, запрещено:
применение любого вида огня, включая снайперский;
наступательные действия и разведывательно-диверсионные операции;
размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее контрразведка СБУ рассекретила российского наемника Михаила Шлянина с позывным "Ректор", который тренировал террористов "ДНР" и устроил штурм Марьинки.
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