"Никакого патриотизма": блогер рассказал, как в "ДНР" готовятся к 9 мая

Накануне празднования 9 мая и "годовщины референдума" в рядах населения оккупированного Донецка наблюдаются упадочные настроения, поскольку людей "достала неопределенность".

"9 и 11 мая вы увидите из подконтрольных Кремлю типа СМИ вылизанную картинку с долбодятлами, которые похожи на людей. Только правды в тех сюжетах столько же, сколько в Воркуте снято голливудских блокбастеров про супер сантехника, который ключом на 16 спасает мир от ядерной войны", – говорится в блоге Фашика Донецкого, опубликованного на "Обозревателе".

По словам автора, население оккупированных территорий не понимает, что происходит.

"На улице не война и не мир, а непонятно что", – пояснил он.

Фашика подчеркнул, что абсолютно никто не хочет попасть в базу "Миротворца", а "самые умные" давно подчистили записи в соцсетях "во избежание самого страшного – не ездить к Хунте за баблом и вкусняшками".

"Ни о каком патриотизме тут речь не идет, просто пришло понимание того, что не для того война затевалась, чтобы сделать простым смертным высокие зарплаты и пенсии", – добавил блогер.

Он пояснил, что 9 и 11 мая роспропаганда будет показывать сюжеты, "где все улыбаются с флагами дыныры, мол дыныриец на дынырийце".

"Только никто не покажет, что бюджетников сгоняют по спискам, как и их детей, а независимое мнение в Донецке вредно для здоровья. Многие могут возразить, мол, рабы и т.д. Только есть одно но: взгляните на фото с митингов СССР годика эдак 1980-го и потухните. Все дружно топали на митинги и махали флажочками и на Западной Украине, и в Центре, и на Востоке Украины", – написал автор.

Фашик подчеркнул, что абсолютное большинство жителей оккупированной территории Донбасс уверены в том, что проект "ДНР" закрыт и "всех участников этого балагана неминуемо ждет расплата, вопрос только в дате приведения приговора".

Как сообщал "Обозреватель", ранее блогер рассказал, как живет Донецк с комендантским часом.