Никаких независимых "Л/ДНР"! Казанский подметил показательный нюанс в отставке Суркова

После отставки помощника главы РФ Владислава Суркова никто не будет добиваться независимости террористических "Л/ДНР".

Такое мнение выразил журналист и блогер Денис Казанский в своих соцсетях, отметив, что сейчас в России "никто даже не заикается про какие-то независимые республики".

"Все в РФ открыто говорят о кураторстве Суркова над "Л/ДНР", анализируют, какие перестановки там повлечёт его уход, и что будет делать с "Л/ДНР" Козак, который теперь вместо Суркова", – отметил он.

Также Казанский ожидает назначения новых главарей в "ДНР" и "ЛНР".

Сурков ушел с Донбасса после встречи Зеленского с Путиным в Париже

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский признался, почему пошел на прямой диалог с Путиным. Он также акцентировал: вопрос вывода войск с оккупированной территории Донбасса зависит исключительно от Российской Федерации.

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