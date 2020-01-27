Главная Новости
27 января • обновлено в 03:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Никаких независимых "Л/ДНР"! Казанский подметил показательный нюанс в отставке Суркова

307
Читать материал на украинском

После отставки помощника главы РФ Владислава Суркова никто не будет добиваться независимости террористических "Л/ДНР".

Такое мнение выразил журналист и блогер Денис Казанский в своих соцсетях, отметив, что сейчас в России "никто даже не заикается про какие-то независимые республики".

"Все в РФ открыто говорят о кураторстве Суркова над "Л/ДНР", анализируют, какие перестановки там повлечёт его уход, и что будет делать с "Л/ДНР" Козак, который теперь вместо Суркова", – отметил он.

Новости
Решается судьба Донбасса? Главарь "ДНР" Пушилин внезапно покинул Донецк

Также Казанский ожидает назначения новых главарей в "ДНР" и "ЛНР".

Сурков ушел с Донбасса после встречи Зеленского с Путиным в Париже

Сурков ушел с Донбасса после встречи Зеленского с Путиным в Париже

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский признался, почему пошел на прямой диалог с Путиным. Он также акцентировал: вопрос вывода войск с оккупированной территории Донбасса зависит исключительно от Российской Федерации.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персоны
Владислав Сурков Денис Казанский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги