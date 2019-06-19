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Коллега Тымчука рассказал о последней встрече с погибшим

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За несколько дней до своей гибели народный депутат Украины от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук пребывал в абсолютно нормальном настроении.

Об этом сообщил в эфире ObozTV коллега погибшего по фракции, депутат Верховной Рады Андрей Тетерук. Он рассказал о своей последней встрече с Тымчуком, которого нашли мертвым 19 июня.

По словам Тетерука, в последний раз он видел Тымчука в стенах парламента.

"Он пришел на работу, это было на днях, поздоровался. В абсолютно нормальном настроении и состоянии здоровья. Не было никаких намеков, что он находится в стрессовом состоянии. Мы нормально пообщались и потом он ушел по своим делам", – вспомнил нардеп.

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"Не было никаких моментов, которые бы дали мне основание считать, что ему нужна помощь или дополнительная защита. Это было наше нормальное общение", – подчеркнул он.

При этом Тетерук признался, что не знает, почему в день своей смерти Тымчук находился дома, а не на работе.

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Депутат призвал не делать поспешных выводов и не плодить сплетни и слухи по поводу гибели Тымчука, чтобы не причинять боли его родным.

"Чтобы комментировать, что на самом деле произошло, мы должны услышать версию правоохранительных органов. Именно они установят условия и обстоятельства его трагической гибели", – отметил он.

Также Тетерук обратился к правоохранительным органам с просьбой держать общество в курсе дела, учитывая возникший резонанс.

Дмитрий Тымчук

Дмитрий Тымчук

Дарья Давиденко / Apostrophe.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В среду, 19 июня, народный депутат от "Народного фронта", координатор сайта "Информационное сопротивление", известный военный блогер Дмитрий Тымчук был найден мертвым в своей квартире на бульваре Перова в Киеве.

  • Депутат получил огнестрельное ранение в голову. Первой возникла версия о несчастном случае: что Тымчук чистил оружие и случайно выстрелил в себя.

  • Полиция открыла производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следствие рассматривает три основные версии – убийство, самоубийство и несчастный случай.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Дмитрий ТымчукАндрей Тетерук
Место
УкраинаКиев
Теги
Народный фронтИнформационное сопротивлениедепутатсмерть
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