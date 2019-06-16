"Никак не влияет": в "ЛНР" разразились обвинениями против Зеленского

Новый президент Украины Владимир Зеленский якобы никак способен повлиять на прекращение войны на Донбассе, заявили в так называемой "ЛНР".

С этим заявлением выступил так называемый "министр иностранных дел ЛНР" Владислав Дейнего, сообщает "ТАСС".

Владислав Дейнего

"Они (Украина.- прим.ред.) не в состоянии сейчас обеспечить выполнение своих обязательств, принятых в Минске", – уверен террорист.

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