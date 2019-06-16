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"Никак не влияет": в "ЛНР" разразились обвинениями против Зеленского

6.5тЧитать материал на украинском

Новый президент Украины Владимир Зеленский якобы никак способен повлиять на прекращение войны на Донбассе, заявили в так называемой "ЛНР".

С этим заявлением выступил так называемый "министр иностранных дел ЛНР" Владислав Дейнего, сообщает "ТАСС".

Владислав Дейнего

Владислав Дейнего

"Они (Украина.- прим.ред.) не в состоянии сейчас обеспечить выполнение своих обязательств, принятых в Минске", – уверен террорист.

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Темы
Новости Луганска и Луганской областиВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владислав ДейнегоВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
ДонбассвойнаНовости ЛНРУкраина
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Ай яяй но не хоче презедент підпорядковуваться лднр,така могутня держава як лднр образилась.
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Санин Влад
Санин Влад
Да на куй они пошли!хотят мира пусть сдаються!Минск это липа и пусть не мечтают о автономиях!этого не будет ни при каких условиях!!!!
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Мир Миру
Мир Миру
Вже отримав російський паспорт? То виїздіть тихесенько до Росії, бо в Україні у вас немає майбутнього.
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