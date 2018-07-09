"Ничем от Абхазии не отличается!" В сети показали, к чему привел "русский мир" на Донбассе

В сети показали, как сейчас выглядит железная дорога в оккупированной Макеевке на Донетчине.
Проехать по ней нельзя, так как она полностью заросла травой. Фото выложил в своем Twitter известный журналист и блогер из Донецка Денис Казанский.
Пользователи тут же подчеркнули, что эта картина "ничем от Абхазии не отличается". "Дорога в светлое будущее заросла!" - иронизируют они.
Макеевка. Железная дорога... pic.twitter.com/i3FeWZx3jj— Денис Казанський (@den_kazansky) 7 июля 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали знаковые фото с Донбасса, приуроченные к четвертой годовщине освобождения от оккупантов города Славянска на Донетчине.
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