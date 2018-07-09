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"Ничем от Абхазии не отличается!" В сети показали, к чему привел "русский мир" на Донбассе

4.6тЧитать новость на украинском

В сети показали, как сейчас выглядит железная дорога в оккупированной Макеевке на Донетчине.

Проехать по ней нельзя, так как она полностью заросла травой. Фото выложил в своем Twitter известный журналист и блогер из Донецка Денис Казанский.

Пользователи тут же подчеркнули, что эта картина "ничем от Абхазии не отличается". "Дорога в светлое будущее заросла!" - иронизируют они.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали знаковые фото с Донбасса, приуроченные к четвертой годовщине освобождения от оккупантов города Славянска на Донетчине.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Русский мир в Крыму, Макеевку укроинский мир обстреливает четыре года
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Казанский зафоткал участок ж/д уже не нужный Украине, так как Россия построила свой участок в обход Украины. Где доказательства что это макеевский участок? Кто это пустит казанского в макеевку?
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Рябинин Владимир, ничё, быдло схавает
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2
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