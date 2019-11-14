Ничего святого: в Одесской области из церкви украли холодильник

В Арцизском районе Одесской области 52-летний сельчанин украл из церкви холодильник.

В храме шел ремонт, и холодильник вынесли на улицу. Местный житель решил присвоить, как ему показалось, бесхозную бытовую технику и забрал холодильник домой.

Односельчане разоблачили вора. Мужчина рассказал, что пошел на преступление под воздействием алкоголя. Об этом сообщили на официальном сайте управления Нацполиции в Одесской области.

Вор вернул холодильник, но в полиции отметили, что, несмотря на чистосердечное признание, мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

В Одесской области из церкви украли холодильник od.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области вора выследили благодаря пицце.

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