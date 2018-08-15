"Ничего не научились": на Одесской таможне выявлена новая схема контрабанды

На Одесской таможне пресечена попытка контрабанды 15 контейнеров с товаром, зарегистрированным на физических лиц из временно оккупированной Горловки.

Об этом и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан написал на своей странице в Facebook, пояснив, каковыми являются новые реалии таможни.

"В зоне деятельности Одесской таможни заявлены к оформлению 15 контейнеров с товаром, который принадлежит 2 юридическим лицам, зарегистрированным на физических лиц из Горловки", – написал Продан.

Он добавил, что правоохранителями принимаются меры для получения судебных решений об изъятии и аресте имущества.

"Создается впечатление, что история Аминева кое-кого в Одессе ничему не научила. И они все еще лелеют иллюзии, что это случайность, стечение обстоятельств. Борьба с контрабандой и закрытие схем - это новые реалии работы таможни. Это всерьез и надолго. И кто еще этого не понимает, тот очень глубоко ошибается", – подчеркнул Продан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа сотрудники Государственной фискальной службы задержали бывшего работника Одесской таможни Дениса Аминева по подозрению в контрабанде.

Суд арестовал на два месяца экс-работника Одесской таможни из-за подозрения в контрабанде на 154 млн гривен.