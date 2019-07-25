"Нужно готовиться": генерал дал прогноз по военному ответу Кремля на задержание танкера

Задержание Службой безопасности Украины российского танкера "NEYMA" совершенно оправдано.

"Я полностью поддерживаю усилия Украины. Это судно, которое использовалось для задержания, издевательств над нашими гражданами, в их действиях есть состав преступления – преступления против украинского государства, против украинских моряков, и они должны нести ответственность", – сказал в комментарии OBOZREVATEL экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский.

Танкер NEYMA 24 Канал

Говоря о возможном ответе России на этот шаг Украины, он заметил: "Если бояться ответных шагов, то так мы потеряем всю Украину".

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В этом контексте генерал обратил внимание на признаки "российского наступления" на политическом поле Украины, на появление в новом составе Верховной Рады сил, преследующих цель "разрушения существующей Конституции".

"Защищать свою землю и не проявлять мужества – так не бывает", – подчеркнул Скипальский.

Он также не исключил и сугубо военного ответа РФ. "Мы находимся в состоянии войны. Ничего не исключено. Агрессор не скрывает цели уничтожить наше государство. Послушайте заявления их политиков, депутатов и так далее. Значит, нужно готовиться, мобилизоваться. Мы постоянно должны быть готовы к тому, чтобы дать отпор", – заявил генерал.

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Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой в порту Измаила задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Он был переименован в "NIKA SPIRIT". Судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство про его арест.

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