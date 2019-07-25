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"Нужно готовиться": генерал дал прогноз по военному ответу Кремля на задержание танкера

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Задержание Службой безопасности Украины российского танкера "NEYMA" совершенно оправдано.

"Я полностью поддерживаю усилия Украины. Это судно, которое использовалось для задержания, издевательств над нашими гражданами, в их действиях есть состав преступления – преступления против украинского государства, против украинских моряков, и они должны нести ответственность", – сказал в комментарии OBOZREVATEL экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский.

Танкер NEYMA

Танкер NEYMA

24 Канал

Говоря о возможном ответе России на этот шаг Украины, он заметил: "Если бояться ответных шагов, то так мы потеряем всю Украину".

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В этом контексте генерал обратил внимание на признаки "российского наступления" на политическом поле Украины, на появление в новом составе Верховной Рады сил, преследующих цель "разрушения существующей Конституции".

"Защищать свою землю и не проявлять мужества – так не бывает", – подчеркнул Скипальский.

Он также не исключил и сугубо военного ответа РФ. "Мы находимся в состоянии войны. Ничего не исключено. Агрессор не скрывает цели уничтожить наше государство. Послушайте заявления их политиков, депутатов и так далее. Значит, нужно готовиться, мобилизоваться. Мы постоянно должны быть готовы к тому, чтобы дать отпор", – заявил генерал.

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Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой в порту Измаила задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Он был переименован в "NIKA SPIRIT". Судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство про его арест.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Задержание СБУ российского танкера Российско-украинский конфликт
Персона
Александр Скипальский
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Смотрели в новостях. Наши захватили орудие преступления. Моряков отпустили. Молодцы. Говорят, что Россия заявила о нарушении международного права ))) И тут нас с женой понесло Мы так смеялись что про ужин забыли. Россия и международное право ? )))) Ну троляки, в российском МИДе ))))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Злопыхатель Вежливый, Отсмеялся болезный? Теперь дай внятный ответ - зачем вам "орудие преступления"? Что вы из него сможете выжать? Или 2000 тоне груза тоже "орудие преступления". Вы Норд уже захватили и толку? миллиардные убытку портов в Азове, а вы сам корабль даже с молотка пустить не можете, нет дураков чтобы покупать.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что интересно, скачущее стадо баранов прекрасно осознаёт, что ответочка прилетит. И прекрасно понимают, что Украина, в результате нашего ответа, может прекратить своё существование. Но всё равно они это делают. Вопрос, ЗАЧЕМ???
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Пигин Макс, Максимка, не смеши ,какать жидким калом будете ))))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Пигин Макс, Надеются что НАТО за них заступится) Наивные.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ответочка думаю будет, но не военная. Зачем? Просто ваши суда не будут пропускать в порты Азова, а вы снова начнете ныть мол РФ незаконно блокирует корабли. Полный аналог ситуации с Нордом, только на этот раз сомневаюсь чтобы ваши суда вообще пропускали.
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