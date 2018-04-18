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"Ничего не будет": экс-премьер пояснил, почему провалится план освобождения Донбасса

2.2тЧитать новость на украинском

Российская Федерация не позволит ввести миротворческую миссию Организации Объединенных Наций на Донбасс.

Так бывший премьер-министр Украины, экс-министр обороны Юрий Ехануров в эфире телеканала NEWSONE прокомментировал план министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о возвращении Донбасса.

"Простых решений не будет. Все это (план Авакова – ред.) – хвастовство перед публикой. Никакого конкретного решения нет, и его не будет. Никаких миротворцев не будет. Россия на это не пойдет, а они имеют право вето в Совете безопасности ООН", – подчеркнул он.

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Экс-министр пояснил, что ввести миротворцев на Донбасс не получится, так как стороны не смогут достичь согласия. Россия хочет, чтобы миротворческая миссия была на линии соприкосновения огня на востоке. В то время как Украина настаивает на миротворцах на границе с Россией.

"Все. До свидания. Ничего не будет", – заключил экс-премьер.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Аваков пояснил, как Украина освободит Донбасс с помощью миротворцев.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтМиротворческая миссия ООН
Персона
Юрий Ехануров
Место
Украина
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