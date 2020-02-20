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20 февраля • обновлено в 11:15
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"Ни одного сепара нет!" Журналист разгромил фейки о сдаче Золотого и показал победное видео

3.7т
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Военный журналист Андрей Цаплиенко развенчал фейковые заявления в соцсетях, якобы украинцы со значительными потерями личного состава "сдали сепаратистам" населенный пункт Золотое на Донбассе, где недавно пытались прорваться российско-оккупационные войска.

Такое заявление он сделал с фронта, опубликовав видеодоказательство в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"От подобных сообщений интернет сейчас просто гудит: в Золотом 72-ка вынужденно оставила 5 опорных пунктов, 4 – 300-х и 3 – 200-х, и отошла к пгт. Горское. Золотое оставили сепарам", – привел военкор пример провокационного сообщения.

Андрей Цаплиенко

Андрей Цаплиенко

В фейке также утверждалось, мол, под указанным населенным пунктом состоялся жесткий танковый бой, однако приказов от военного командования не было и якобы "ответа ребята ждали час".

Фейковые новости о сдаче позиций ВСУ в Золотом

Фейковые новости о сдаче позиций ВСУ в Золотом

Telegram-канал Андрея Цаплиенко

Со своей стороны журналист отметил, что никаких сепаров в Золотом нет. По его словам, населенный пункт до сих пор надежно защищают военнослужащие Вооруженных сил Украины.

"Мы только что оттуда приехали. Ни одного так называемого сепара не видели. Только посмотрели в глаза спокойным и уверенным в себе украинским военным", – подчеркнул Цаплиенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Цаплиенко заявил, что бой на Донбассе в районе Золотого 18 февраля был очень тяжелым и привел к потере не менее одной позиции наших защитников.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Андрей Цаплиенко
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
посмотрели в глаза спокойным и уверенным в себе украинским военным и поехали себе в столицу воюющей страны пиво пить.....
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фил филька
фил филька
этот журналист сломался - несите другого ибо каждый майдановец знает что на востоке украины только российские вооруженные формирования и никаких сепаров нет)) ☦⛎⛔❌⭕
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