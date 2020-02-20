"Ни одного сепара нет!" Журналист разгромил фейки о сдаче Золотого и показал победное видео

Военный журналист Андрей Цаплиенко развенчал фейковые заявления в соцсетях, якобы украинцы со значительными потерями личного состава "сдали сепаратистам" населенный пункт Золотое на Донбассе, где недавно пытались прорваться российско-оккупационные войска.
Такое заявление он сделал с фронта, опубликовав видеодоказательство в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"От подобных сообщений интернет сейчас просто гудит: в Золотом 72-ка вынужденно оставила 5 опорных пунктов, 4 – 300-х и 3 – 200-х, и отошла к пгт. Горское. Золотое оставили сепарам", – привел военкор пример провокационного сообщения.
Андрей Цаплиенко
В фейке также утверждалось, мол, под указанным населенным пунктом состоялся жесткий танковый бой, однако приказов от военного командования не было и якобы "ответа ребята ждали час".
Фейковые новости о сдаче позиций ВСУ в Золотом
Telegram-канал Андрея Цаплиенко
Со своей стороны журналист отметил, что никаких сепаров в Золотом нет. По его словам, населенный пункт до сих пор надежно защищают военнослужащие Вооруженных сил Украины.
"Мы только что оттуда приехали. Ни одного так называемого сепара не видели. Только посмотрели в глаза спокойным и уверенным в себе украинским военным", – подчеркнул Цаплиенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Цаплиенко заявил, что бой на Донбассе в районе Золотого 18 февраля был очень тяжелым и привел к потере не менее одной позиции наших защитников.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.