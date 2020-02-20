"Ни одного сепара нет!" Журналист разгромил фейки о сдаче Золотого и показал победное видео

Военный журналист Андрей Цаплиенко развенчал фейковые заявления в соцсетях, якобы украинцы со значительными потерями личного состава "сдали сепаратистам" населенный пункт Золотое на Донбассе, где недавно пытались прорваться российско-оккупационные войска.

Такое заявление он сделал с фронта, опубликовав видеодоказательство в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"От подобных сообщений интернет сейчас просто гудит: в Золотом 72-ка вынужденно оставила 5 опорных пунктов, 4 – 300-х и 3 – 200-х, и отошла к пгт. Горское. Золотое оставили сепарам", – привел военкор пример провокационного сообщения.

Андрей Цаплиенко

В фейке также утверждалось, мол, под указанным населенным пунктом состоялся жесткий танковый бой, однако приказов от военного командования не было и якобы "ответа ребята ждали час".

Фейковые новости о сдаче позиций ВСУ в Золотом Telegram-канал Андрея Цаплиенко

Со своей стороны журналист отметил, что никаких сепаров в Золотом нет. По его словам, населенный пункт до сих пор надежно защищают военнослужащие Вооруженных сил Украины.

"Мы только что оттуда приехали. Ни одного так называемого сепара не видели. Только посмотрели в глаза спокойным и уверенным в себе украинским военным", – подчеркнул Цаплиенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Цаплиенко заявил, что бой на Донбассе в районе Золотого 18 февраля был очень тяжелым и привел к потере не менее одной позиции наших защитников.

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