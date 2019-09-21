"Ни копейки вражескому Крыму!" Появились показательные фото пустующих пляжей

В сеть попали показательные фото из аннексированного Россией Крыма с пустующими пляжами в разгар "бархатного сезона".

Соответствующие снимки из Судака выложил в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. На фото видны ряды свободных лежаков и одинокие туристы.

"Русо-туристо – ни копейки в экономику вражеского Крыма! Ну, прощай, лето! Все, приплыли – холодает... А море +20", – подписал блогер фото.

@KrimRt

@KrimRt

@KrimRt

@KrimRt

@KrimRt

@KrimRt

@KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото, на которых видно, во что превратили российские оккупанты море в аннексированном Крыму. Вода выглядит очень грязной, море похоже на болото.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!