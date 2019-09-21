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21 сентября • обновлено в 10:12
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"Ни копейки вражескому Крыму!" Появились показательные фото пустующих пляжей

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В сеть попали показательные фото из аннексированного Россией Крыма с пустующими пляжами в разгар "бархатного сезона".

Соответствующие снимки из Судака выложил в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%. На фото видны ряды свободных лежаков и одинокие туристы.

"Русо-туристо – ни копейки в экономику вражеского Крыма! Ну, прощай, лето! Все, приплыли – холодает... А море +20", – подписал блогер фото.

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"Ни копейки вражескому Крыму!" Появились показательные фото пустующих пляжей

@KrimRt

"Ни копейки вражескому Крыму!" Появились показательные фото пустующих пляжей

@KrimRt

"Ни копейки вражескому Крыму!" Появились показательные фото пустующих пляжей

@KrimRt

"Ни копейки вражескому Крыму!" Появились показательные фото пустующих пляжей

@KrimRt

"Ни копейки вражескому Крыму!" Появились показательные фото пустующих пляжей

@KrimRt

"Ни копейки вражескому Крыму!" Появились показательные фото пустующих пляжей

@KrimRt

"Ни копейки вражескому Крыму!" Появились показательные фото пустующих пляжей

@KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото, на которых видно, во что превратили российские оккупанты море в аннексированном Крыму. Вода выглядит очень грязной, море похоже на болото.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма отдых Крым
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Пигин Макс
Пигин Макс
Онанизм головного мозга нерабов продолжается. А вообще, меня порадовала последняя фотка. Судя по одежде, там градусов 12-13, но разве может это смутить скачущую биомассу?
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Зимой там будет ещё меньше туристов)!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Zrada Peremoga, не передергивай, тварь.
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