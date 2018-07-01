Ни дня не продержались: террористы нарушили перемирие на Донбассе

В воскресенье, 1 июля, не смотря на установленное с полуночи "хлебное перемирье", противник не прекращал провокаций против подразделений ООС.

Как информирует пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook, боевики применили по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенного пункта Зайцево минометы калибром 120 мм (14 мин).

"По результатам фотофиксации, проведенной сегодня наблюдателями СЦКК, было установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре населенного пункта Зайцево противник вел ночью из населенного пункта Зайцево Южное, в период с 03.55 до 04.20", - сказано в сообщении.

В результате обстрела уничтожено нежилой дом, повреждены хозяйственные постройки, ограждение и приусадебные участки мирных жителей по улице Маресьева.

Отмечается, что никто из местных жителей не пострадал.

Как писал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе активизировались, один боец ООС ранен.