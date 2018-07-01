МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Ни дня не продержались: террористы нарушили перемирие на Донбассе

2.1тЧитать новость на украинском

В воскресенье, 1 июля, не смотря на установленное с полуночи "хлебное перемирье", противник не прекращал провокаций против подразделений ООС.

Как информирует пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook, боевики применили по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенного пункта Зайцево минометы калибром 120 мм (14 мин).

"По результатам фотофиксации, проведенной сегодня наблюдателями СЦКК, было установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре населенного пункта Зайцево противник вел ночью из населенного пункта Зайцево Южное, в период с 03.55 до 04.20", - сказано в сообщении.

Новости
Удерживаем рубежи! В штабе ООС рассказали о новых боях на Донбассе

В результате обстрела уничтожено нежилой дом, повреждены хозяйственные постройки, ограждение и приусадебные участки мирных жителей по улице Маресьева.

Отмечается, что никто из местных жителей не пострадал.

Как писал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе активизировались, один боец ООС ранен.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объекты
ООСНовости ДНРНовости Донбасса
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
7
2
Смешно
0
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Ivan Rus
Ivan Rus
Так быстро отреагировала сеть? Ахахаха хохлы сосите наши выиграли
Ответить
0
2
Васильев Александр
Васильев Александр
Ivan Rus, и что с того? А кто такие – эти «ваши»?
Ответить
1
0

Наши блоги