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"Неживые, но с медалями": Цимбалюк рассказал, как россияне поплатились за "успех" Путина в Украине

16.1тЧитать материал на украинском

Все, чего удалось добиться президенту России в Украине, стало возможным лишь благодаря вооруженному вторжению и многочисленным жертвам российских оккупантов.

Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире радио "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ведь погибшие бойцы российской армии, несмотря на все посмертные награды, пали именно из-за амбиций Владимира Путина в отношении украинского вопроса.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

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Владимир Путин

Владимир Путин

"За все эти годы то, что Владимиру Владимировичу удалось достичь на украинском направлении, было достигнуто в большинстве своем 5 танковой бригадой под Дебальцево и другими воинскими подразделениями, которых вроде как нет, но почему-то не все вернулись из этой операции живыми и с медалями. Многие вернулись с медалями, но неживыми", — с сарказмом подчеркнул Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк приструнил члена Совета Федерации России Франца Клинцевича, лицемерно уверявшего публику в невозможности войны между его страной и Украиной. Так, журналист сказал самоуверенному российскому политику о том, что любой россиянин, который придет в Украину с оружием, будет ликвидирован.

Также, выступая на российском телевидении, журналист напомнил оккупантам, что российские военные погибают так же, как все люди, поскольку не являются бессмертными.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Роман ЦимбалюкВладимир Путин
Место
Россия
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Комментарии
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Утилизацию бандер ричто не остановит)))
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0
1
Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
это ЧУДО горбатенькое вещяет . МАЛЕНЬКИЙ , ты далёк от ЖУРНАЛИСТИКИ ! но ГАДИШЬ конкретно !!!!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ушастый дурачок по моему в детстве был ударен кирпичом...Где могилы российских солдат????хоть одна?)))))а ваших дебилов сдохло 13 000...нам на радость
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Andreevski Andrey, а зачем падали могилы? Так, валяются бесхозные то в овражках, то по обочине, в полях гниют.
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4
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Andreevski Andrey, Хохлам пох на то, что у них даже в селах куча могил!! А у нас и городах их нет!!! Но...100500 русских они убили!! Где они????
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