"Неживые, но с медалями": Цимбалюк рассказал, как россияне поплатились за "успех" Путина в Украине

Все, чего удалось добиться президенту России в Украине, стало возможным лишь благодаря вооруженному вторжению и многочисленным жертвам российских оккупантов.

Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире радио "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ведь погибшие бойцы российской армии, несмотря на все посмертные награды, пали именно из-за амбиций Владимира Путина в отношении украинского вопроса.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

Владимир Путин

"За все эти годы то, что Владимиру Владимировичу удалось достичь на украинском направлении, было достигнуто в большинстве своем 5 танковой бригадой под Дебальцево и другими воинскими подразделениями, которых вроде как нет, но почему-то не все вернулись из этой операции живыми и с медалями. Многие вернулись с медалями, но неживыми", — с сарказмом подчеркнул Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк приструнил члена Совета Федерации России Франца Клинцевича, лицемерно уверявшего публику в невозможности войны между его страной и Украиной. Так, журналист сказал самоуверенному российскому политику о том, что любой россиянин, который придет в Украину с оружием, будет ликвидирован.

Также, выступая на российском телевидении, журналист напомнил оккупантам, что российские военные погибают так же, как все люди, поскольку не являются бессмертными.

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