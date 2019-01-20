''Независимой Украины не будет'': Цимбалюк предупредил об опасности ''компромиссов'' с Россией

Вера в то, что Россия пойдет на какие-либо договоренности с Украиной по Донбассу, бессмысленна. Ведь Москву устроит только такой сценарий, в котором она полностью подчинит себе соседнее государство.

Что касается слов властей страны-агрессора о "свободном" Донбассе, то они также являются лишь ширмой трагической судьбы региона, убитого оккупацией. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца).

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Лавров (глава МИД РФ. — Ред.) говорит: "Нет-нет, Донбасс никто не поставит на колени, он не сдастся". Проблема в том, что Донбасс уже стоит не на коленях — он лежит, и сверху давит российский оккупационный сапог. И шансов при действующем президенте или при следующем, или через какое-то обозримое количество лет изменить ситуацию я не вижу. Это важно понимать в контексте того что нам говорят: компромисс, мир. Вы никогда не договоритесь с Российской Федерацией по Донбассу. Единственный способ — это когда полномочия российского государства, его власть будут распространяться на всю территорию Украины. Только независимого украинского государства не будет", — предупредил Цимбалюк сторонников переговоров с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист считает, что война, развязанная Россией на Донбассе, может затянуться на десятилетия или же закончится тогда, когда страна-агрессор полностью разграбит оккупированный регион.

Также Цимбалюк отметил, что после 2014 года Украина должна всегда быть готова себя защитить. Ведь президент России Владимир Путин не скупится на отправке оккупантов и верениц военной техники в чужую страну.

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