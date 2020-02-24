Почему одесситы недовольны губернатором Куцым?

Четыре месяца назад Одесская область получила нового губернатора. Им стал 36-летний бизнесмен Максим Куцый. При этом, главным достоинством "доверенного лица президента в области" (именно так часто называет себя господин Куцый), по словам самого Зеленского, стал не опыт государственной службы или понимание особенностей управления крайне сложным регионом, а их полное отсутствие. Именно так Зеленский во время многочасового пресс-марафона обосновал свой выбор одесского губернатора: он, дескать – самый "незашкваренный" из кандидатов.

Насколько оправданным оказался подобный подход к выбору руководителя области и какими достижениями успел отметиться Куцый за 4 месяца работы – разбирался OBOZREVATEL.

Максим Куцый ЗиК

Зе-губернатор: что известно о Максиме Куцом?

На самом деле, информации о биографии Куцого в сети не так уж много. Так, известно, что руководить Одесской областью поставили коренного киевлянина 1982 года рождения. Юрист по образованию, после окончания Национальной академии МВД он год проработал в милиции, а после - успел потрудиться в международных аудиторских компаниях "Baker TillyУкраїна" и "Ernst & Young Global Limit". Несколько лет он проработал в инвестиционно-промышленной группе "Евразия", а с 2015 года возглавил ООО "Сервис и менеджмент", специализирующееся на строительстве (код 40034784).

Кроме этой компании Куцый числится конечным бенефициаром или совладельцем компаний "Медийный партнер" (рекламное агентство, код 42076606), "Цифровое партнерство" (информационные услуги), "Сити корпус" (строительство, код 34695426, основатель – кипрская компания "КВЕБРАЗЕЙРА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД", взнос Куцого в уставный фонд – 38 копеек).

Несмотря на то, что эти компании, согласно декларации, поданной еще претендентом на пост губернатора Куцым, принесли ему, в общей сложности, почти 4 млн грн дохода за 2019 год – ни у одной из них нет даже сайта в интернете. Что особенно странно для фирм, предоставляющих рекламные и информационные услуги – и вызывает вопросы к истинной цели создания этих компаний.

Кстати, согласно ЕРДПОУ, всеми этими компаниями (за исключением той, где основателем числится кипрская компания) владеет супруга Куцого, Вероника.

Странный выбор Зеленского: без обсуждений и конкурсов

Как видим, предыдущая деятельность Куцого была максимально далека от государственной службы. А с приморским регионом его ничего не связывает.

До истории с губернаторством Куцый был достаточно непубличным человеком.

Стоит ли удивляться, что когда Зеленский на своей странице за два месяца до назначения главы Одесской ОГА опубликовал перечень кандидатов и призвал жителей региона голосованием определить наиболее подходящую кандидатуру – он занял последнее место в голосовании? Тогда за неизвестного никому бизнесмена проголосовали всего около 2% участников опроса.

Однако это не помешало Зеленскому сделать выбор именно в его пользу. Проигнорировав как мнение жителей региона, так и хотя бы видимость выбора главы ОГА сложного региона посредством публичного конкурса. "Незашкваренность" кандидата перевесила обещанную во время избирательной кампании открытость и прозрачность новой власти.

Кстати, эту же тактику впоследствии взял на вооружение и сам Куцый: местные СМИ пестрят сообщениями, что своих заместителей он выбирал, основываясь не на их опыте или знании особенностей Одесской области, а исходя из личных симпатий и связей. Так что в окружении губернатора сегодня, как сообщают местные СМИ – всего один уроженец Одесской области. В остальном регионом управляют приезжие – преимущественно, с таким же "серьезным" опытом в государственном управлении, как и сам Куцый.

Обещать – не мешки ворочать

Новым губернатором одесситы не очень довольны. Жалуются: в области он редкий гость – много времени он проводит в Киеве с семьей. Так что на рабочем месте застать руководителя ОГА – дело непростое. А просьба перечислить достижения Куцого за 4 с лишним месяца работы многих вгонит в ступор.

Согласно аналитике портала "Слово і Діло", действующий губернатор обещаниями не разбрасывается: с момента назначения он успел дать всего 7 более-менее конкретных обещаний. Подобная немногословность могла бы быть похвальной, если бы не одно "но": ни одно из данных обещаний Куцый выполнить пока не сподобился.

Так, якобы обещанной помощи не дождались двое деток, которых изъяли из неблагополучной семьи и положили в больницу в Великомихайловском районе. Ночью малыши выпрыгнули со второго этажа медучреждения – и сильно пострадали. Но поговаривают, что вся помощь губернатора исчерпалась постом в Фейсбук 28 октября 2019 года следующего содержания: "Приложим все усилия, чтобы дети как можно быстрее выздоровели!".

"Личный контроль" Куцого и многочисленные уверения в том, что все причастные к издевательствам над несовершеннолетними воспитанниками приюта "Свитанок", понесут заслуженное наказание закончились созданием комиссии ОГА (о конкретных результатах работы которой сообщений не найти) и традиционной констатацией существующих в приюте проблем на странице в Фейсбук.

При этом до увольнений дело не дошло. А руководительница отдела социально-правовой защиты детей, Светлана Кузнецова, по состоянию на 1 декабря 2019-го спокойно продолжала работать. Через более чем месяц после того, как жуткие события в приюте взорвали информационное пространство.

По информации портала "Слово і Діло", нет видимых подвижек также в выполнении данного 7 ноября 2019 года губернатором Куцым обещания обеспечить одесских паралимпийцев всем необходимым для подготовки и участия в Паралимпийских Играх в Токио.

Похожая ситуация – и с озвученными 27 декабря обещаниями передать передвижные весовые комплексы общинам и районам, где пролегают основные автомагистрали. Да и способствовать расследованиям коррупционных дел Максим Куцый пока готов, похоже, лишь на словах. По крайней мере, дальше дежурных правильных фраз дело пока не пошло.

Провальная работа губернатора

По версии портала "Слово і Діло" одно из последних обещаний Куцого касалось решения проблем жителей микрорайона "Радужный". На 20 тисяч людей, проживающих в этом микрорайоне, существует всего один частный детский сад – и ни единой школы или больницы. 12 ноября 2019 года Куцый торжественно пообещал: приложит все усилия для решения многолетних проблем людей.

О том, насколько губернатор намерен отвечать за свои обещания, а также об эффективности его работы куда красноречивее его собственной странички в Фейсбук расскажут сухие цифры. В частности, те, которые показывают результаты освоения бюджетных денег в области за 2019 год.

На реализацию 26 региональных целевых программ области требовалось чуть больше 502 млн грн. Получить из бюджета удалось значительно меньше: только 369 млн 358 тыс. грн. А освоено – и того меньше: лишь 269, 3 млн грн. или около 70%. Неиспользованные 122 млн грн по итогам года были возвращены в центральный бюджет.

Почему же в условиях и без того недостаточного финансирования первоочередных потребностей области сложилась ситуация, когда деньги не были использованы по назначению? Причина проста: из-за недостатка то ли профессионализма, то ли заинтересованности проблемами региона, губернатор и его команда согласовывали и подписывали необходимые документы с большой задержкой.

К примеру, по данным оппозиционных депутатов облсовета, больше всего пострадала программа "Доступная медицина": из выделенных на ее реализацию средств было освоено всего около 40%: губернатор устроил целое событие из передачи закупленного для Балтской центральной районной больницы оборудования на общую сумму 2 млн грн. 71 млн грн из этой программы до конца года не освоили и они были возвращены в Госказначейство – при острейшей нужде районных и сельских больниц в новом оборудовании и медикаментах, а также систематическом нарушении предусмотренного законом права больных на бесплатные лекарства.

Провальной оказалась и работа губернатора по реконструкции и ремонту дорог. Из полученных 617 млн грн было освоено лишь 360 млн грн. И это при том, что дороги в Одесской области являются чуть ли не самыми отвратительными по всей Украине…

Трагедия в колледже на Троицкой: 16 жертв и неусвоенные уроки

Страшным экзаменом на профпригодность для нового губернатора стала огромная трагедия – пожар в здании экономического колледжа на улице Троицкой. И Максим Куцый этот экзамен провалил, продемонстрировав полную беспомощность в условиях обрушившегося на Одессу горя.

Так, спустя месяц после трагедии губернатор собирал совещание по поводу ликвидации последствий пожара в колледже, завершившееся очередным обещанием Куцого: на сей раз – просить денег у Минобразования на проведение работ.

В то же время, по данным журналистов местного телеканала ВолнаТВ, за время работы Куцого в регионе к нему не единожды обращались с заявками о необходимости проведения противопожарных работ на основных объектах культуры и здравоохранения. Их все губернатор упорно игнорировал – до трагедии в колледже. Которой, скорее всего, удалось бы избежать, если бы там такие работы были проведены.

И из необходимых почти 9 млн грн, сообщают журналисты, ссылаясь на собственные источники, было согласовано лишь 5,5 млн грн – в октябре-ноябре. Вот только распоряжение о выделении денег губернатор подписал уже после трагедии, 6 и 27 декабря. При этом, на ряд объектов было выделено лишь часть необходимой суммы, а часть – финансирования так и не дождалась.

Местные журналисты такие задержки пытались объяснить упорно циркулирующими слухами о том, что кто-то из окружения губернатора от его имени якобы требовал у заказчиков работ по ремонту систем противопожарной защиты 5% "отката". Правда, эти слухи они так ничем и не подтвердили. А практика показывает, что подобные ситуации далеко не обязательно связаны с коррупцией. Иногда это просто может быть сигналом того, что человек находится не на своем месте.

Кстати, похоже, именно такого мнения о новом начальнике придерживаются в самой Одесской ОГА. Куцому так и не удалось наладить отношения с подчиненными. Впрочем, когда все аргументы по поводу необходимости совместной работы со стороны главы ОГА сводятся к призывам "увольняться, если что-то не нравится" - на реальный компромисс рассчитывать наивно.

Вот и вынужден Куцый постоянно опровергать упорно циркулирующие слухи о своей скорой отставке. И делать вид, что не обращает внимания на напряженную ситуацию в области. А также – не замечать регулярно проходящих под окнами ОГА митингов одесситов. Ведь полную беспомощность Куцый продемонстрировал и в борьбе с незаконными застройками прибережных зон и пляжей, в решении конфликтных ситуаций с недостроями и прочих, таких болезненных для жителей региона и, похоже, таких неинтересных для "представителя президента" проблем.

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