"Незаменимые". Какая судьба постигла громко уволенных в прошлом году руководителей 4 региональных таможен

Всего 12 месяцев президенту Украины Владимиру Зеленскому понадобилось, чтобы доказать: реформа таможни полностью и безвозвратно провалилась. Служба, которая должна была стать одним из мощных источников наполнения бюджета, из месяца в месяц демонстрирует колоссальное недовыполнение плановых показателей. А руководители региональных таможен, которых Зеленский еще год назад распекал на публичных совещаниях на местах и громко увольнял, возвращаются в теплые кресла и садятся на облюбованные потоки. Кто и почему подставил Зеленского и как удалось похоронить реформу таможни еще до ее настоящего начала – попробуем разобраться.

21 июля 2020 года после почти годичного перерыва на работу вышел начальник Черновицкой таможни Николай Салагор – один из четырех громко уволенных год назад президентом Зеленским за проваленную борьбу с контрабандой руководителей региональных таможен.

Совещание таможенников на КПП "Ужгород", проходившее 6 июля 2019 года, произвело настоящий фурор среди украинцев. А все потому, что в совещании принял участие новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, который в очень резкой форме предложил уволиться сразу 4-м руководителям региональных таможен, которые продемонстрировали полную беспомощность в борьбе с контрабандой, – Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской.

Началось все с посещения президентом Ужгородского таможенного поста. Он должен был стать самым высокотехнологичным постом в Украине – а стал дорогостоящим недостроем. Победители тендеров на строительство этого объекта исчезли вместе с выделенными на его возведение деньгами. Из всего намеченного на месте незавершенного строительства остался только пустой ангар, куда даже электричество провести не удосужились.

Во время упомянутого визита Зеленский узнал также о том, что Украина имеет печальную славу европейского "хаба" по контрабанде сигарет, которые массово возятся именно через западные регионы Украины. Резонно предположив, что такие объемы контрабанды просто не могут перевозиться без ведома руководства региональных таможен и сотрудников областных управлений Службы безопасности Украины, Зеленский потребовал от чиновников, которые провалили борьбу с нелегальной перевозкой товара, написать заявления на увольнение в течение 2 дней. Тех, кто откажется это делать, Зеленский пообещал уволить принудительно: соответствующее поручение он дал тогдашнему и. о. главы ГФС Александру Власову.

Вот как резонансное совещание и резкие требования новоизбранного президента тогда подавались Зе-командой.

Резкость, с которой Зеленский отчитал год назад подозреваемых в возможной причастности к заработкам на контрабанде руководителей таможен, вызвала восхищение у его сторонников, вогнала в ступор оппонентов и даже вызвала у значительной части украинцев призрачную надежду, что наконец-то на таможне что-то изменится к лучшему. Ведь президент также анонсировал жесткую позицию по противодействию контрабанде и заверил: "Наверх уже заносить не надо, и провозить не надо".

Тем более, что уже через два дня господин Власов на своей странице в соцсети "Фейсбук" отчитался: все четверо начальников региональных таможен уволены.

Но, как оказалось, он, мягко говоря, сказал неправду.

Начальник Волынской таможни ДФС Виктор Кривицкий был уволен не 9 июля, как уверял Власов в своем ФБ, а позже. И не решением временного главы ДФС, а на основании собственного заявления от 16 июля. "Мужским решением" назвал это сам Власов, который, похоже, забыл, что уже "увольнял" в ФБ начальника Волынской таможни за неделю до того.

На упомянутом совещании с Зеленским Кривицкий не присутствовал: в это время он якобы находился на больничном.

А вот его заместителю Евгению Шелигацкому, который на тот момент исполнял обязанности начальника, от Зеленского тогда досталось.

Евгений Шелигацкий. volynonline.com

В 2016-м Шелигацкий уже работал на Волынской таможне – и даже фигурировал в скандале с попыткой контрабандного ввоза на территорию Польши 1,5 тонны янтаря, за что получил выговор.

А в местных (и не только) СМИ можно найти упоминания о Шелигацком в контексте организации самых разнообразных схем на таможне. В частности, немало расследований посвятил ему журналист Евгений Плинский, специализирующийся на исследовании коррупционных схем на таможне.

И Шелигацкого Власов якобы действительно уволил 9 июля. Вот только сам таможенник об этом, похоже, не знает: по данным сайта Волынской таможни, он и сегодня продолжает работать на Волыни в должности заместителя начальника Волынской таможни - начальника управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия.

Именно в таком амплуа он подал в НАЗК ежегодную декларацию о доходах в мае 2020-го.

Интересный факт: за прошедший год из биографии Шелигацкого исчезло также упоминание об истории с рекордной партией контрабандного янтаря и полученный им за это выговор. В информационной справке Шелигацкого на сайте Волынской таможни указано: действующих дисциплинарных взысканий не имеет.

Еще один громко уволенный таможенник – начальник Львовской таможни Левко Прокипчук – уже на следующий день после "фейсбучного увольнения" на странице Власова ушел в отпуск – на месяц.

Левко Прокипчук ZiK

Увольнял его уже преемник Власова, тогдашний и. о. главы ГФС Денис Гутенко: 7 августа 2019 года Прокипчук написал заявление на увольнение по собственному желанию – и с 12 августа уже официально прекратил управлять Львовской таможней.

В отличие от Шелигацкого, Прокипчук не попадался на горячем в особо громких коррупционных скандалах. А периодические пикеты Львовской таможни неравнодушными гражданами объяснял не процветанием коррупционных и контрабандных схем на Львовщине, а "политическими процессами", о чем заявлял чуть ли не в каждом интервью.

Между тем львовские активисты давно требовали отставки Прокипчука с занимаемой должности – в том числе, и из-за его причастности, по их информации, к установлению с 2016 года поборов с каждого таможенного поста в размере 500 000 долларов.

А у журналистов возникали вопросы к декларации Прокипчука. В частности, очень удачным для него, похоже, выдался 2017-ый, когда таможенник задекларировал 5 новых квартир по 217,2 кв м каждая, владельцем которых является Прокипчук Александра Григорьевна, которая предоставила право пользования недвижимостью самому декларанту, его жене и детям.

Сейчас Прокипчук позиционирует себя экспертом по вопросам работы таможенной службы, судя по ФБ, активно интересуется тем, что происходит на таможне. И "празднует" годовщину памятного совещания в Ужгороде, подчеркивая: все обещания новой власти о наведении порядка на таможне провалились.

"Недоуволенным" оказался и начальник Закарпатской таможни Станислав Балуев.

Станислав Балуев Лента.ру

Несмотря на требования Зеленского и заявления Власова, Балуева никто в июле 2019 года не увольнял. Он просто ушел в отпуск. А вернувшись 27 августа на работу, еще и восстановил всех уволенных за время его отсутствия работников.

Первыми об этом заявили местные ветераны ГС "Лига ветеранов АТО и боевых действий "Карпатская Земля". В открытом обращении к президенту Украины они поинтересовались причинами такой ситуации и отметили, что Балуев, по их информации, лично причастен к многочисленным коррупционным схемам на Закарпатской таможне. И что внедрял он эти схемы вроде бы в тесном сотрудничестве со своим заместителем Андреем Каращенко, который, по данным авторов обращения, непосредственно "крышевал" контрабандные потоки.

О том, что роль Каращенко в том, что контрабанда через Закарпатскую таможню едет бесконечным потоком, не менее значима, чем роль Балуева, говорил свое время и журналист Плинский.

Как бы там ни было, но, по данным на сайте НАЗК, "уволенный" летом Власовым по настоянию Зеленского руководитель Закарпатской таможни Станислав Балуев самом деле работал на должности вплоть до 21 декабря 2019 года. А Каращенко, если верить официальному ресурсу, трудится в этом подразделении ГТС и сегодня.

Едет ли сейчас контрабанда через Закарпатскую "обновленную" таможню со старыми кадрами – как вы понимаете, вопрос риторический.

Заключительный персонаж из четверки "освобожденных" в рамках борьбы "Зе-команды" с контрабандой на таможне – начальник Черновицкой таможни Николай Салагор.

Николай Салагор Шпальта

На ресурсе, где граждане Украины могут зарегистрировать запросы к любой государственной структуре или властному органу, можно найти датированный 16 июля 2019 года ответ от ГТС о том, что по состоянию на тот момент Салагора никто не увольнял и он спокойно продолжал работать.

Как и его коллеги, после позорного совещания с Зеленским он решил уйти в отпуск, который плавно трансформировался в длительный больничный. При том, какая именно болезнь так стремительно подкосила господина Салагора, на таможне объяснять отказались, проигнорировав соответствующий информационный запрос от одного из местных СМИ.

Увольнять Салагора тоже пришлось преемнику Власова Гутенко: соответствующий приказ был обнародован в декабре 2019 года. Основанием для увольнения стала полученная последним "отрицательная оценка по результатам оценки служебной деятельности в 2019 году".

Однако сам Салагор с такой оценкой, похоже, был не согласен – и обратился в суд.

А 21 июля 2020 года, за год с небольшим после "показательного выступления" Зеленского в Ужгороде, Салагор вышел на работу, согласно постановлению суда. И уже на следующий день фамилия Салагора снова красовалась на сайте региональной таможни.

Поэтому таможенник со стажем, похоже, сможет и дальше пополнять свою впечатляющую коллекцию ценных часов и раритетных коллекционных открыток, через которую уже попадал в скандал в 2017 году: при официальной зарплате около 100 тысяч гривен в год, которую таможенник получал в тот период, только листовок он собрал на общую сумму более 1,5 млн грн. - то есть, только на это хобби Салагор должен был бы тратить всю свою зарплату до копейки в течение 15 лет.

Трагикомическая история с задекларированной Зеленским полной перезагрузкой таможни завершилась, похоже, не только полным откатом к отправной точке, но и усилением и без того масштабных коррупционных и контрабандных схем в Государственной таможенной службе. Особенно обидно, что эта история ударила не только по рейтингу президента Украины, которого, фактически, выставили на посмешище, но и по отношению к Украине в мире. Ведь государство, которое только подтвердило свой имидж "контрабандного хаба", вряд ли завоюет симпатии и уважение от соседей.