Незаконное заключение нацгвардейца Маркива в Италии: в Славянске проведут следственный эксперимент

В городе Славянск Донецкой области проведут следственный эксперимент по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Его цель – доказать непричастность воина к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккели и российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года.

Как сообщается на сайте МВД, на Донбасс уже прибыла группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и НТУУ "КПИ". Ее возглавил директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Виталий Маркив Сайт МВД

В Славянске проведут следственный эксперимент по делу Маркива Сайт МВД

В частности, специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события.

"Надеемся, следствие Нацполиции получит профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием для беспристрастного рассмотрения апелляционных жалоб, поданных защитой нашего гвардейца и от имени государства Украина", – говорится в сообщении МВД.

В Славянске проведут следственный эксперимент по делу Маркива Сайт МВД

В Славянске проведут следственный эксперимент по делу Маркива Сайт МВД

В Славянске проведут следственный эксперимент по делу Маркива Сайт МВД

В Славянске проведут следственный эксперимент по делу Маркива Сайт МВД

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