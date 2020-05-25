Незаконное заключение нацгвардейца Маркива в Италии: в Славянске проведут следственный эксперимент

В городе Славянск Донецкой области проведут следственный эксперимент по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Его цель – доказать непричастность воина к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккели и российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года.

Как сообщается на сайте МВД, на Донбасс уже прибыла группа экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и НТУУ "КПИ". Ее возглавил директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Виталий Маркив Сайт МВД

В Славянске проведут следственный эксперимент по делу Маркива Сайт МВД

В частности, специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события.

"Надеемся, следствие Нацполиции получит профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием для беспристрастного рассмотрения апелляционных жалоб, поданных защитой нашего гвардейца и от имени государства Украина", – говорится в сообщении МВД.

В Славянске проведут следственный эксперимент по делу Маркива Сайт МВД

В Славянске проведут следственный эксперимент по делу Маркива Сайт МВД

В Славянске проведут следственный эксперимент по делу Маркива Сайт МВД

В Славянске проведут следственный эксперимент по делу Маркива Сайт МВД

Как сообщал OBOZREVATEL:

летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, воин Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным бывшего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда у ВСУ на горе Карачун, из которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля 2019 года Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

Президент Украины Владимир Зеленский поднимал вопрос по делу Маркива на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в ноябре 2019 года.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал