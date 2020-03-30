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30 марта • обновлено в 21:00
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Незаконно продавали маски в Испанию и Китай: правоохранители провели обыски в нескольких областях. Фото и видео

1.3т
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Пограничники раскрыли группу лиц, которые незаконно экспортировали медицинские маски по заниженной цене в Испанию и Китай.

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Как сообщается на сайт МВД, иностранцу продали более 300 тысяч масок по цене чуть более 1 гривны за штуку. При этом рыночная стоимость партии составляет почти 61 миллион гривен (чтобы посмотреть все фото и видео, проскролльте новость до конца).

Незаконно продавали маски в Испанию и Китай: проведены обыски в трех областях

МВД

Правоохранители установили круг лиц, которые могут быть причастны к незаконной сделке. Речь идет о сотрудниках двух харьковских предприятий, которые по заниженной цене продали маски гражданину Китая.

Обыски проводились на восьми объектах в трех областях – Киевской, Харьковской и Полтавской.

Незаконно продавали маски в Испанию и Китай: проведены обыски в трех областях

МВД

"По результатам обысков в складских и производственных помещениях, офисах и фактических местах жительства фигурантов, правоохранители обнаружили и изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, свидетельствующие о покупке и последующей продаже медицинских масок, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карточки, ноутбуки, USB накопители, образцы респираторных масок, денежные средства в сумме 243 000 долларов США и 14 500 евро", – подчеркнули в ведомстве.

Незаконно продавали маски в Испанию и Китай: проведены обыски в трех областях

МВД

Незаконно продавали маски в Испанию и Китай: проведены обыски в трех областях

МВД

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист раскрыл "аферу" с поставками масок из Украины в Барселону. Как выяснилось, экспорт осуществлял гражданин Китая.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины Государственная пограничная служба Украины
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