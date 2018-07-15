Незаконная вырубка леса в Украине: Ikea и H&M засветились в скандале

Украина поставляет в страны ЕС незаконную древесину, которую используют крупные компании, такие как Ikea и H&M.

К такому выводу пришла британская неправительственная организация Earthsight, изучающая проблемы вырубки лесов по всему миру. О соответствующем докладе сообщает "ZN.UA".

Отмечается, что во время действия моратория на вырубку украинский лес вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%. Таким образом, он превысил отметку в миллиард евро в 2017 году.

"Наши данные говорят о том, что сотни государственных компаний участвуют в систематическом, сознательном нарушении широкого круга правил при заготовке леса", - сказано в докладе.

Почти 60% вырубок нарушают установленные украинским законодательством ограничения. От 67 до 78% рубок являются неоправданными. Бывший председатель Гослесагентства Виктор Сивец, который сбежал в Россию, построил целую схему передачи рыночным компаниям через сеть оффшорных юрисдикций. По словам аналитиков, она работает по сей день.

По данным Earthsight, большая часть продукции попадает на "теневые" лесопилки, которых в Украине уже более 12 тысяч. Из "санитарного" леса производят пиломатериалы на экспорт, который превышает их легальное производство на 75%.

Вырубка леса Цензор. НЕТ

В Евросоюзе с 2013 года действует Регламент ЕС, который устанавливает критерии поставки древесины. Он запрещает импорт деревьев, незаконно полученных в стране происхождения. По данным экспертов, этот закон не работает. А покупают древесину три крупнейших производителя панелей в мире, бумажная компания и второй по величине производитель пиломатериалов в Европе.

"Несмотря на размеры этих компаний, в ЕС их названия мало кто слышал. Но большинство европейских потребителей купят продукцию, произведенную из поставленной ими сырья. Древесину румынской фабрики Schweighofer используют для производства товаров, которые продаются в Ikea. Egger, Swiss-Krono и Kronospan не только являются поставщиками Ikea, но и поставляют большую часть пиломатериалов, деревянных плит и полов, которые продают сети DIY Wickes и Homebase в Великобритании, компании Hagebau, Obi и Hornbach в Центральной Европе и французские сети Leroy Merlin и Castorama", – сказано в материале.

Магазин Ikea Из открытых источников

Кроме того, International Paper выпускает бумагу для HP, Canon и Xerox.

"Одежду, произведенный из волокна Lenzing, продают в большинстве сетевых магазинов одежды ЕС, включая H&M", – сообщили исследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение требований охраны природных лесов и незаконную вырубку деревьев.

Эксперты заявляли, что вырубка на Закарпатье может стать огромной проблемой, которая в конечном итоге приведет к экологической катастрофе.

20 марта 2018 Рада поддержала за основу проект закона №5495 о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов.

3 июля его поддержали во втором чтении. Цель проекта – обеспечить сохранение лесного фонда Украины, ограничивая внутреннее потребление необработанных лесоматериалов, а также усиливая ответственность за незаконную вырубку леса.