Незаконная слежка за Порошенко: в "ЕС" требуют от Генпрокурора зарегистрировать уголовное дело

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" подали в Офис Генпрокурора заявления о преступлении касаемо незаконной слежки за пятым Президентом Украины, лидером партии Петром Порошенко.

Как сообщает пресс-служба политсилы, если санкцию на незаконную слежку за лидером оппозиции дала Ирина Венедиктова по команде с Банковой – и Генпрокурор, и президент должны уйти в отставку, убеждены в "ЕС".

"Санкцию на такие действия может дать один человек в стране – это Генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Именно поэтому мы пришли к ней. Потому что если она отдала этот преступный приказ, как мы понимаем из-за того, что ей "выкрутили руки" с Банковой, то это – "Уотергейт". Это уже демократический мир проходил, и это означает, что та власть, которая так давила на Генерального прокурора, тот прокурор, который отдавал такие преступные приказы – они должны идти в отставку, а высшему руководству государства должен объявляться импичмент", – подчеркнул сопредседатель фракции Артур Герасимов.

В "ЕС" требуют от Генпрокурора зарегистрировать уголовное дело Коллаж

"Если не она отдавала этот приказ, то тогда это преступление, осуществлено неустановленными сотрудниками правоохранительных органов. Именно для того с этими заявлениями о преступлении мы и пришли лично к Венедиктовой", – пояснил Артур Герасимов.

"Мы знаем, что Генеральный прокурор даже в темное время суток регистрирует уголовные производства против оппозиционных деятелей. В нашем случае был очень мощный брифинг о факте незаконной слежки. Поэтому группа народных депутатов обращается еще дополнительно с письменными обращениями к Генпрокурору, чтобы по тем фактам, что были обнародованы и сейчас даже доступны соответствующие фотоматериалы на сайте партии "Европейская Солидарность" – чтобы в соответствии с законом в течение 24 часов были зарегистрированы уголовные производства", – сообщил адвокат Игорь Головань.

"Мы считаем, что там есть основания для регистрации 182 статьи УК "незаконная слежка". Я думаю, там 344 статья – имеется в виду "препятствование и вмешательство в деятельность государственного деятеля". И думаю, что там есть 365 статья – речь идет о превышении полномочий работником правоохранительных органов. Поскольку тот факт, что там поддельные номера автомобилей, свидетельствует, что эти неустановленные лица на автомобилях, на которых осуществлялось наблюдение, это могли быть представители правоохранительных органов. Я думаю, что народные депутаты поставят этот вопрос и в течение суток будет зарегистрировано соответствующие уголовные производства", – заявил Игорь Головань.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЕС" заявили, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка. Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов обнародовал фотографии автомобилей с номерными знаками, которых не существует в базе, которые были зафиксированы вблизи помещения пятого президента.