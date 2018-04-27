Невзоров рассказал, что случилось с главарем "ДНР"

Донбасские "республики" перестали быть информационным товаром.

"Информационные полки", которые обычно отступают последними, уже покинули эти территории, - сказал "Обозревателю" российский публицист Александр Невзоров.

Отвечая на вопрос, почему Захарченко и "новороссия" исчезли из информационного пространства, публицист признал: "Действительно, абсолютный вакуум в российской прессе по поводу этих донбасских уголовников. Это действительно есть, подмечено верно. Но искать какие-то механизмы не надо – не надо думать, что есть какая-то команда Кремля на их возвеличивание и повторение их имен".

Невзоров заверил: "Они вообще перестали быть информационным товаром. Их рейтинг как информационного товара упал, и его уже не поднять".

"Они просто не интересны. Попробуйте в российских СМИ сказать что-нибудь про Захарченко - просто покрутят пальцем у виска", - добавил он.

В этом контексте публицист рассказал о том, что в подобных ситуациях "информационные полки отступают последними". "Прекращается интерес государства, прекращаются деньги, прекращается всё, и последней уходит пресса, для которой там тоже нет поживы".

Таким образом, "они перестали быть кому бы то ни было интересными – и тем, и этим. О них забыли даже черносотенцы", - констатировал Невзоров.

Напомним, ранее Александр Невзоров в интервью "Обозревателю" заявил: "Никогда еще человечество не находилось в ситуации, когда никаких причин для войны нет. И только из-за того, что Россия остается Россией, эти причины появляются".