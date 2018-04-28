Невзоров пояснил, насколько МИД РФ жалок

Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова – "замечательная тетка", но работа, которую она выполняет, "ей совершенно не под силу".

К тому же "ее полномочия жестко очерчены - либо черное, либо белое", - сказал "Обозревателю" российский публицист Александр Невзоров.

Комментируя высказывание Захаровой по вопросу предоставления православной церкви в Украине автокефалии, он заверил: "Захарова – замечательная тетка, очень неплохая. Но она вынуждена заниматься работой, которая ей совершенно не под силу. Она не может представлять государство в сложной ситуации".

Публицист признал: "С учетом того, насколько все болезненно, насколько все запутано и кроваво, конечно, этот глупый спич Захаровой, очень неумелый, выглядит карикатурой и нелепостью".

"Она, конечно, не может говорить ни за какой украинский народ. И то, что она это делает, увы, показывает даже не ее, а вообще всю тщетность и жалкость сегодняшней российской дипломатии, которая не справляется со своими обязанностями – и на этом фронте тоже", - констатировал Невзоров.

"Я предлагаю просто не принимать ее всерьез", - заметил он.

Напомним, 26 апреля Захарова заявила в контексте предоставления православной церкви в Украине статуса автокефальной: "Очевидно, что попытки реализации подобного сценария вызывают крайне противоречивую реакцию среди духовенства и верующих, идут вразрез непосредственно с интересами украинского народа, а также они способны существенно осложнить и без того весьма напряженную внутриполитическую обстановку и спровоцировать дальнейшее усугубление раскола в обществе".