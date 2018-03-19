"Невероятно раздражают": в США рассказали, как "кондовые путинцы" мешают украинской диаспоре

Уровень поддержки Владимира Путина россиянами в США даже выше чем в самой РФ, и активистам из украинской диаспоры часто приходится противостоять им на различных проукраинских акциях.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал волонтер из США, один из основателей организации United Help Ukraine, Юрий Янковский.

"Открытых столкновений у нас нет, но словесные конфликты случаются, поскольку мы организуем всевозможные протесты у российского посольства, куда обычно приходит наиболее кондовая пропутинская публика. И наши украинские флаги и плакаты их невероятно раздражают", – заявил он.

По его словам, украинцы и россияне в США раньше были практически одним сообществом, и все у них было общим – праздники, мероприятия, фестивали.

"Но, к сожалению, с конца 2013 года только очень небольшая часть россиян остались адекватными. И мне кажется, что уровень поддержки Путина россиянами в США даже выше, чем в самой России. Вот такой парадокс", – пояснил волонтер.

Янковский подчеркнул, что реальное разделение произошло очень быстро.

"Еще в декабре 2013 года мы поняли, что наши взгляды диаметрально отличаются. Хотя еще пытались что-то им объяснить, все не верили, что русские не понимают очевидных для нас вещей", – заявил он.

Волонтер пояснил, что уже весной 2014-го стало ясно, что "это не ошибка, не недоразумение, что это примитивный шовинизм" россиян.

Как сообщал "Обозреватель", также Янковский рассказал о поддержке Украины в США.