''Неуважение к демократии!'' Известный адвокат разгромил незаконное увольнение Насирова

Увольнение Романа Насирова с поста главы Государственной фискальной службы является незаконным, что и было доказано в суде.

Причиной для его отставки было политическое утверждение о его якобы двойном гражданстве, хотя никаких подтверждений этого так и нашли, написал в своем блоге на OBOZREVATEL управляющий партнер адвокатского объединения "Войченко и Дульский" Александр Дульский.

Роман Насиров

"Знаете, господа чиновники, что невыполнение судебного решения является неуважением к демократии, государственным произволом и подрывом доверия к судебной ветви власти. Вы брутально нарушили принцип обязательства судебного решения, что является составляющей принципа правовой определенности, которая есть основоположным принципом верховенства права!" — подчеркнул Дульский.

Решение суда относительно Романа Насирова

Решение суда относительно Романа Насирова

Как писал OBOZREVATEL:

с 5 мая 2015 года Роман Насиров возглавлял Государственную фискальную службу, занимая один из ключевых постов в экономическом блоке украинской власти.

В марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании Насирова. Сам политик назвал дело против него заказным.

11 декабря 2018 Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы Украины. Таким образом, суд признал, что его отстранение от должности главы ГФС в марте 2017 года и увольнение 31 января 2018 года были незаконными. Решение начало действовать с момента его оглашения.